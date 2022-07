Confiança x Altos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (30), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na internet

Confiança e Altos se enfrentam neste sábado (30), no Batistão, a partir das 18h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da NS Sports, na platarfoma de streaming.

Brigando para se afastar do Z-4, o Confiança, com 17 pontos, vem de derrota para o Mirassol por 3 a 1.

Para o confronto, o técnico Vinícius Eutrópio não poderá contar com Raí Lopes, suspenso. Dudu é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Altos do Piauí, na briga pela classificação à segunda fase, com 21 pontos, terá três desfalques confirmados: Ramon Baiano, Dieyson e Tibiri, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Confiança: Ewerton; Carlos Eduardo, Raphael, Adalberto e Dudu;Bruno Camilo, Luiz Otávio, Alyson e Luan Santos; Ítalo e Tcharlles.

Possível escalação do Altos: Rafael; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar (Mimica), Lucas Souza e Danilo Silva; Marconi, Valderrama e Dieguinho; Elielton, Betinho e Manoel.

Desfalques da partida

Confiança:

Raí Lopes: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Altos:

Ramon Baiano, Dieyson e Tibiri: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Confiança x Altos DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola e Helcio Araujo Neves (PA)

Quarto árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Últimos resultados e próximos jogos

Confiança

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 São José Série C 17 de julho de 2022 Mirassol 3 x 1 Confiança Série C 26 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Confiança Série C 7 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Confiança x Atlético-CE Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Altos

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 2 x 1 Altos Série C 17 de julho de 2022 Altos 1 x 0 Campinense Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas