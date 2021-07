Confiança x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Confiança recebe o Vitória neste sábado (10), às 19h (de Brasília), no Batistão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, de olho em se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal. o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Confiança x Vitória DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique Schleich (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos (MS) e Marcos dos Santos (MS)

Quarto árbitro: Eloane Gonçalves (SE)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (10), a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento, o Confiança, com oito pontos, pensa apenas no triunfo depois de duas derrotas seguidas.

Sem saber o que é vencer há quatro rodadas (três derrotas e um empate), o Vitória entra em campo pressionado para deixar a zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Ramon Menezes não poderá contar com o lateral-direito Raul Prata, com dores na parte posterior coxa esquerda. Cedric e Gabriel Inocêncio brigam por uma vaga.

Por outro lado, Gabriel Bispo, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Provável escalação do Vitória: Arcanjo; Prata, Alves, Wallace, Roberto; Oliveira, Bispo, Siles; Soares, David e Dinei.

Provável escalação do Confiança: ​Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Leandro Silva e João Paulo; Bruno Sena, Jhemerson e Daniel Penha; Neto Berola, Alex Henrique e Ludy.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 Coritiba Série B 29 de junho de 2021 Vasco 1 x 0 Confiança Série B 3 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Confiança Série B 13 de julho de 2021 19h (de Brasília) Confiança x Guarani Série B 16 de julho de 2021 19h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 Vitória Série B 1 de julho de 2021 Vitória 1 x 1 Goiás Série B 4 de junho de 2021

Próximas partidas