Confiança x Vitória: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Confiança e Vitória se enfrentam neste sábado (27), às 16h (de Brasília), no Barretão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Aratu e da Ponta Verde, na TV aberta, na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Vitória DATA Sábado, 27 de março de 2021 LOCAL Barretão - Lagarto, SE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michelangelo Martins (PE)

Assistentes: Bruno Cesar Chaves (PE) e Karla Renata (PE)

Quarto árbitro: Eloane Gonçalves (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Confiança busca a segunda vitória na Copa do Nordeste / Foto: Getty Images

As TVS Aratu e Ponta Verde, na TV aberta, a Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (27), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando encerrar o jejum de 10 anos sem levantar o troféu da "Lampions League", o Vitória, maior campeão do torneio, busca subir na tabela de classificação e assumir a liderança do grupo B.

Embalado com uma vitória e dois empates seguidos, a equipe terá pela frente o Confiança, que registra seis pontos no grupo A, e venceu o Sport na última rodada por 1 a 0.

O elenco rubro-negro se apresentou na manhã de hoje para dar início à preparação para o jogo contra o Confiança-SE, pela Copa do Nordeste, no sábado.



Amanhã, o elenco treina novamente e já segue viagem para Sergipe, após o almoço.#PegaLeao #SouNego



— EC Vitória (@ECVitoria) March 25, 2021

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, João Victor e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CONFIANÇA NA COPA DO NORDESTE

O Confiança, com seis pontos no grupo A, soma uma derrota, três empates e uma vitória. Aproveitamento de 40%.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

Sport 0 x 1 Confiança - 23 de março de 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Vitória soma oito pontos, com 53.3% de aproveitamento. Até o momento, registra duas vitórias, uma derrota e dois empates seguidos na "Lampions League".

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Sport 0 x 1 Confiança Copa do Nordeste 23 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Frei Paulistano x Confiança Campeonato Sergipano 30 de março de 2021 17h (de Brasília) Botafogo-PB x Confiança Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 21h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Vitória 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2021

Próximas partidas