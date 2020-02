Confiança-SE x Fortaleza: onde assistir, escalação e horário do jogo da Copa do Nordeste

Em confronto de líderes, o Dragão e o Leão entram em campo neste sábado (22), às 16h (de Brasília)

Final antecipada? Neste sábado (21), às 16h (de Brasília), o líder do Grupo A da , o , irá enfrentar o primeiro colocado do B, o Confiança-SE, pela quinta rodada da competição.

A partida terá transmissão ao vivo do SBT (CE e SE), na TV aberta, e pela LiveFC, serviço de streaming com todos os jogos da competição.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Fortaleza DATA Sábado, 22 de fevereiro de 2020 LOCAL Batistão - Aracaju, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmissão do SBT, para os estados de Ceará e Sergipe, na TV aberta. O jogo também pode ser assistido ao vivo na internet pela LiveFC, serviço de assinatura que transmite todos os jogos da Copa do Nordeste.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Confiança

Ainda invicto na temporada, o Confiança, de volta a , vem tendo um início de 2020 para guardar na história.

O novo treinador Matheus Costa, de 33 anos, no entanto, fará seu primeiro jogo pela Copa do Nordeste: o ex-técnico, Daniel Paulista, se demitiu para substituir Guto Ferreira no Sport.

Assim, o treinador deve manter o mesmo time que bateu o River-PI, na última rodada da competição.

Provável escalação do Confiança: Rafael; Thiago Ennes, Nirley, Luan e Silva; Amaral, Jefferson e Daniel Pires; Reis, Mikael e Italo

Fortaleza

Às vésperas da partida decisiva do clube cearense na Copa Sul-Americana, em casa, diante do Independiente, o Leão quer manter a primeira posição no Grupo A da Copa do Nordeste.

Com quase uma semana de descanso antes da partida na Sula, todo cuidado é pouco, e Rogério Ceni deve novamente (como fez contra o Imperatriz, na quarta rodada), escalar uma equipe mista.

Sem repetir nenhuma escalação durante a temporada, Rogério Ceni deve trazer surpresas para o duelo.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Michel e Carlinhos; Derley, Nenê Bonilha e Marlon; Romarinho (Osvaldo), Edson Carius e Mariano Vásquez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 2 x 0 River-PI Copa do Nordeste 15 de fevereiro Dorense 1 x 1 Confiança Campeonato Sergipano 19 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Boca Júnior-SE Campeonato Sergipano 01 de março 16h (de Brasília) x Confiança Copa do Nordeste 07 de março 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fortaleza 13 de fevereiro Imperatriz 1 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 17 de fevereiro

Próximas partidas