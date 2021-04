Confiança x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela última rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza, já classificado, visita o Confiança neste sábado, às 16h (de Brasília), no Batistão, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Confiança x Fortaleza DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tiago Nascimento (PE)

Assistentes: Francisco Chabes Bezerra (PE) e Victor Matheus de Lavor (PE)

Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca a terceira vitória seguida na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Fortaleza

A Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (10), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na sexta posição do grupo A, com oito pontos, o Confiança tem um cenário complicado para avançar. Além da vitória, os sergipanos precisam torcer por tropeços de Treze, Sampaio Corrêa e Bahia.

Apesar do Fortaleza já ter garantido a classificação às quartas de final de forma antecipada, Leandro Silva rechaçou a possibilidade de "corpo mole" dos jogadores.

"Creio que o Fortaleza vai vir com o pensamento de vencer o jogo e estamos atentos a isso. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, mas não temos que pensar que por mais que eles estejam classificados vão vir com corpo mole. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está bem treinado e focado no que fazer. O professor Daniel vai passar todas as instruções que temos que fazer dentro de campo e creio eu que será um jogo bom. A gente precisa mais da vitória porque está buscando a classificação e creio que vamos fazer um bom jogo", disse.

A vitória contra o Confiança garante a liderança do Grupo B, que garante a vantagem de jogar as quartas de final em casa.

"Quando você tem uma sequência de jogos, você vem mais confiante e é muito importante. Assim consigo dar o meu melhor nas partidas. A gente sabe que quem termina em primeiro na primeira fase da Copa do Nordeste joga em casa nas quartas de final e é muito importante, estamos focados para terminar sendo líder", apontou o lateral Carlinhos.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Nery Barreira e Nailton; Gilberto, Renan Areias e Álvaro; Bruninho, Robinho e Cristiano.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Pikachu, Jackson, Wanderson, Bruno Melo; Éderson, Pablo, Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CONFIANÇA NA COPA DO NORDESTE

O Confiança, com seis pontos no grupo A, soma uma derrota, três empates e uma vitória. Aproveitamento de 40%.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

Sport 0 x 1 Confiança - 23 de março de 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza registra 11 pontos no grupo B. Até o momento, registra três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61.1%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Frei Paulistano 1 x 3 Salgueiro Campeonato Sergipano 31 de março de 2021 Botafogo-PB 0 x 0 Confiança Copa do Nordeste 5 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Sergipe Campeonato Sergipano 14 de abril de 2021 16h (de Brasília) Atlético Gloriense x Confiança Campeonato Sergipano 17 de abril de 2021 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 Fortaleza 1 x 0 Ypiranga Copa do Brasil 6 de abril de 2021

Próximas partidas