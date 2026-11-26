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Florian Wirtz marcou aos 79 minutos com um chute colocado que bateu na trave antes de entrar, ajudando o Liverpool a vencer o Club Brugge por 3 a 0 fora de casa pela Champions League. Apesar do placar elástico, o meia alemão admitiu que o time de Andoni Iraola esteve longe de sua melhor atuação e revelou que nem olhou para o goleiro antes de chutar.

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Wirtz admite que placar de 3 a 0 não reflete o jogo do Liverpool em Bruges

Florian Wirtz admitiu que o Liverpool esteve longe de seu melhor futebol, apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, fora de casa, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Alexander Isak abriu o placar cedo após um erro de Yann Sommer, mas os anfitriões belgas exigiram várias defesas de Alisson Becker e viram uma finalização de Joaquin Seys ser bloqueada por Dominik Szoboszlai antes de os gols de Wirtz e Isak, no fim, definirem a partida.

“O mais importante é que conquistamos os pontos. Não diria que foi nossa melhor atuação nesta temporada. Houve muitas coisas que não fizemos bem, mas, em alguns momentos, jogamos um bom futebol”, disse Wirtz à TNT Sports. “Não foi fácil aqui: eles nos pressionaram muito. A vitória por 3 a 0 talvez não mostre como foi o jogo, mas estamos felizes e mostramos nossa qualidade.”

“Nem olhei onde o goleiro estava”

O Liverpool finalmente aliviou a pressão aos 79 minutos, quando o jovem Rio Ngumoha, que havia entrado no lugar do lesionado Victor Munoz antes do intervalo, inverteu a jogada da direita para a esquerda em um contra-ataque. Wirtz deu um toque para ajeitar a bola na entrada da área e acertou um chute colocado que bateu na trave esquerda antes de entrar.

“Foi outro passe do Rio [Ngumoha], e pensei em arriscar. Nem olhei onde o goleiro estava, então foi um belo gol”, revelou Wirtz. “Era importante fazer o segundo. Queríamos marcar logo no início do segundo tempo, mas demorou um pouco. Foi, sem dúvida, importante e, depois disso, Alex [Isak] resolveu a partida de vez.”

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Liverpool supera pressão intensa do Brugge antes de decidir com eficiência

Em uma noite de frio intenso no Estádio Jan Breydel, o Liverpool dominou a posse de bola no início, até que a marcação individual intensa do Brugge forçou erros. Felix Lemarechal chegou perto do gol duas vezes, e Nicolo Tresoldi exigiu uma defesa de Alisson antes de Wirtz superar a resistência dos anfitriões.

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Mais cedo no segundo tempo, Wirtz também havia criado uma chance clara com um cruzamento rasteiro, escorado por Isak para Szoboszlai, mas Sommer impediu o gol do capitão substituto.

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