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Gianni Infantino ganhou um apoio importante em sua busca por um terceiro mandato como presidente da Fifa, depois que a Confederação Asiática de Futebol (AFC) mudou radicalmente de posição e passou a respaldar sua liderança. A decisão vem poucos meses após a AFC se juntar a outras confederações continentais em duras críticas ao dirigente suíço-italiano por um controverso plano de investimento para a Copa do Mundo.

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AFC declara apoio a Infantino em Tóquio

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa declarou o apoio da AFC ao atual presidente da Fifa durante um congresso extraordinário no Japão, segundo a Associated Press. A declaração pública garante a Infantino o apoio crucial da confederação de 47 países antes da eleição de março.

O prazo para que outros candidatos se apresentem termina em 18 de novembro, mas Infantino não tem adversários até o momento. O apoio do bloco asiático praticamente garante sua permanência à frente da entidade que comanda o futebol mundial.

Salman confirma apoio asiático

Getty Images

Ao se dirigir diretamente a Infantino em Tóquio, Sheikh Salman garantiu ao presidente da Fifa que a grande maioria dos membros asiáticos apoiava firmemente sua candidatura à reeleição, após a extensa campanha que ele conduziu pelo mundo em busca de apoio.

“Reafirmamos nosso compromisso total de apoiar você e sua liderança na busca por um novo mandato como presidente da Fifa”, declarou Sheikh Salman. “Você visitou muitos países da Ásia. Conversei com muitos membros deste continente. Sei o que você sente e acho que seu compromisso também está claro.”

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Ao reconhecer as numerosas viagens de Infantino em busca de apoio, o dirigente da AFC acrescentou: “Obrigado por estar aqui. Sei que você esteve em todos os lugares. Não sei como consegue fazer isso. Mas tenho certeza de que estabeleceu um recorde por ter estado em quase todos os países.”

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Sheikh Salman encerrou suas declarações iniciais destacando a posição coletiva da confederação. “O que eu sinto, tenho certeza, é o que sente a maioria dos meus membros. E eu já disse isso a você”, afirmou. “Como uma família asiática, estamos prontos para seguir em frente, unidos em nosso apoio a você, Gianni. Quero deixar isso claro hoje.”

Superação da polêmica sobre investimentos

O apoio representa uma mudança drástica em relação à posição da AFC há apenas dois meses, quando a entidade se alinhou à UEFA e à CONCACAF para condenar Infantino por uma “quebra fundamental de confiança”. A crise teve origem em um plano cancelado de US$ 4,2 bilhões para vender participações em torneios da Fifa a investidores privados, pelo qual Infantino pediu desculpas recentemente durante uma reunião em Zurique.

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Ao abordar o atrito recente, Sheikh Salman disse: “Gianni, quero deixar claro: sim, tivemos algumas questões sobre as quais conversamos no passado. Mas não vamos relacionar as duas coisas. Acho que, nos últimos dias em que nos reunimos em Zurique, você deixou claro que existe um verdadeiro entendimento entre nós.

“O passado, tenho certeza, faz parte da nossa história. Todos nós, tenho certeza, aprendemos lições importantes com ele. O que importa agora é como seguimos em frente juntos. Acho que todos têm perguntas e tenho certeza de que as respostas estarão disponíveis, seja para nós, na Ásia, seja para o restante do mundo.”

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Ao tomar a palavra, Infantino reconheceu seus erros antes de destacar o grande crescimento financeiro durante sua gestão. “Quando você faz muitas coisas, faz, espero que tenha sido o nosso caso, muitas coisas boas, mas também comete alguns erros”, disse Infantino. “O importante, porém, como você disse, é aprender, aprender sempre com a experiência, com os erros, pedir desculpas, seguir em frente, nos unir e construir o nosso futuro, o futuro de vocês.

“Antes de eu assumir a presidência da Fifa, cada um de vocês, alguns ainda estão [aqui] e se lembram daquela época, recebia US$ 1 milhão a cada quatro anos. A partir de 1º de janeiro do ano que vem, serão US$ 25 milhões.”

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Eleição de março se aproxima com Infantino sem adversários

Getty Images

Com o expressivo bloco de votos da AFC agora firmemente a seu favor, Infantino está em posição de passar sem dificuldades pelo próximo processo eleitoral. Possíveis adversários têm até meados de novembro para anunciar suas intenções, mas é muito improvável que surja uma candidatura capaz de ameaçá-lo.

Enquanto continua a usar o aumento dos recursos destinados aos países membros para obter apoio, Infantino parece ter praticamente assegurado o caminho para um mandato consecutivo à frente da Fifa antes do congresso de março.