Conexão francesa: “Super Mario” está de volta! Balotelli mostrando “parecer Ibra” no Marseille

O atacante parece estar amando a vida na equipe francesa, onde sua atitude em campo é respeitada

O “Super Mario’ está de volta!

Depois de um começo infeliz de temporada com o Nice, Mario Balotelli não perdeu tempo se estabelecendo como o “queridinho” do Olympique de Marseille ajudando o time a resolver a crise ofensiva no elenco e, possivelmente, os levando de volta à Champions League na próxima temporada.

Aos 28 anos de idade, Balotelli chegou a equipe francesa por meio de uma transferência gratuita, em janeiro, com um acordo até o final desta temporada. Agora, os fãs do Marseille podem comemorar a chegada de um atacante nato ao elenco, como desejavam.

O frustrante início de temporada do atacante chegou ao fim com sua ida ao Marseille. As atuações explosivas, confiança e atitudes “arrogantes” se tornaram algo a ser admirado em vez de desagradável como era antes.

"Ele precisa se sentir amado", disse o treinador Rudi Garcia. E não há dúvida de que é a chegada em Marseille, onde os torcedores são apaixonados pelo jogo como em nenhum outro lugar na França, contribuiu para o bom momento do jogador.

"Quando cheguei a Marseille eu já amei os fãs", disse Balotelli à RMC. "Espero que meu relacionamento com eles seja ainda mais forte ao longo do tempo. É tenhamos uma bela relação. "

Quando foi substituído durante a vitória, por 2 a 0, sobre Amiens, em fevereiro, mais de 50.000 mil torcedores o aplaudiram de pé, e seu nome foi cantado ao som da melodia de ' Fratelli d' Italia '- uma honra anteriormente concedida somente para Fabrizio Ravanelli, um herói do clube.

O espetáculo de Balotelli ao longo dos jogos só aumentou a afeição por parte dos torcedores. Balotelli marcou um dos gols diante o Saint-Etienne, na vitória por 2 a 0, no último domingo (03), e fez um ao vivo em sua rede social para comemorar com seus companheiros de equipe os três pontos.

Após a partida, Jean-Louis Gasset, o treinador visitante, prestou homenagem às qualidades do atacante.

"Balotelli, com seu poder físico, nos fez conceder o gol de abertura", lamentou.

"Ele assume a pressão e carrega luz para sua equipe, ele me lembra de Zlatan Ibrahimovic. Ele marcou um gol no estilo de Ibrahimovic”.



"Ele trouxe de volta os torcedores de Marseille, a confiança e muitos de seus companheiros de equipe aumentaram o nível de jogo".

A versão de Balotelli no Marseille está agradando aos fãs em todo o país, com um ajuste em seu exibicionismo, o clube aproveita para prosperar ao longo das partidas. Balotelli tem o tipo de personalidade que atrai os fãs por não ser um atleta previsível.

Vikash Dhorasoo, ex-jogador do PSG e membro da seleção francesa da Copa do mundo em 2006, também se tornou um fã improvável.

"Ele não apenas marcar gols, ele tem 10 vezes mais seguidores nas redes sociais comparado com o número de pessoas que vivem em Marseille. Ele brinca no campo ", disse Dhorasoo ao L' equipe. "Eu adoro isso. Eu assisto o Marseille por ele”.

É pouca coincidência que as finanças da equipe melhoraram desde a chegada de Balotelli, embora tenha dificultado a vida do treinador Rudi Garcia que precisou mexer no elenco e mudar a formação para 4-4-2.

Neste domingo (10), Baloteli terá a oportunidade de reencontrar sua ex-equipe, o Nice. Isso oferecerá ao jogador a oportunidade de rever seus antigos colegas e, talvez, o antigo treinador Patrick Vieira, que foi incapaz de obter um único gol do jogador durante a primeira parte da temporada.

O Balotelli que irá ao campo no próximo domingo está diferente do de antes: uma poderosa máquina de gol que preocupa o Nice.