Conexão Francesa: Rafael Leão, o 'Mbappé Português' que está pronto para brilhar no Lille

Aos 19 anos, o ex-jogador do Sporting é uma das maiores promessas da Ligue 1 após marcar quatro gols nos últimos quatro jogos

Pode não ser exatamente uma resolução de Ano Novo, mas Rafael Leão prometeu a si mesmo que atingiria novos patamares em 2019 e começou muito bem.

O atacante do Lille de 19 anos chegoude graça à França após ter seu contrato vencido com o Sporting, após 50 torcedores invadirem o centro de treinamento e agredirem alguns atletas. Embora seu começo na Ligue 1 tenha sido marcado por lesões, o jovem está mostrando o desempenho que deixou os torcedores empolgados no norte da França.

Ele marcou quatro gols nos últimos quatro jogos. Ao total foram cinco gols com apenas 515 minutos em campo, fazendo dele o terceiro artilheiro do clube, atrás da dupla de Nicolas Pepe e Jonathan Bamba, cuja queda de rendimento ultimamente tem sido pouco perceptível devido ao capacidade de decisão de seu jovem português.

"Eu estou pronto!", disse ele ao jornal português Record, no dia 2 de janeiro. E realmente parece que ele está.

Leão nasceu em Almada, em Portugal e tem pais angolanos. Sua vida inteira, ele esteve imerso no mundo do futebol.

"Eu o conheci quando ele tinha 14 anos e poucas pessoas entendiam seu jeito de jogar", disse Tiago Fernandes, que treina o Chaves e foi o mentor de Leão. "Ele fazia coisas com a bola que ninguém conseguia fazer. Mas ele ainda tem dificuldade com seu posicionamento no campo".

Rotulado como "o melhor jogador da história da base do Sporting" pelo próprio Fernandes, acima até mesmo de Cristiano Ronaldo, ele teve sua estreia no time principal aos 18 anos e fez um gol de baixo das pernas do grande Iker Casillas, contra o Porto. Mas saiu depois do desentendimento do técnico Jorge Jesus coo presidente Bruno de Carvalho.

"Ele é o Mbappé português", disse o presidente do Lille, Gerard Lopez, à RMC, ao comemorar a vitória sobre o Dortmund e o Benfica pela assinatura do jogador.



Lopez, no entanto, também foi forçado a rejeitar as alegações do Sporting de que eles deviam o valor de € 45 milhões (cerca de R$ 190 milhões) da cláusula de liberação do jogador - uma luta que o Lille venceu posteriormente.



O jogador, entretanto, tem feito o seu melhor para evitar comparações com o jovem talento do Paris Saint-Germain, que marcou dois gols na final da Copa do Mundo de 2018 para ajudar a França a conquistar a glória.

“Mbappé é Mbappé. Ele é um jogador incrível. Tem 20 anos e já provou ser um bom negócio. Eu sou Rafael Leão e tenho que trabalhar para me provar. E hoje eu estou com o Lille para fazer isso e progredir ", disse ele em dezembro.



Da mesma forma que o superastro francês, o pai de Leão, Antonio, teve uma grande influência em sua carreira. Na verdade, se seu futuro dependesse só dele, Rafael poderia estar de volta ao Sporting, mas seu pai e agente o guiaram para a França.



"Ele queria voltar para cá, mas não o trouxeram de volta", disse Sousa Cintra, presidente em exercício do Sporting.

"Estávamos prontos para negociar com grandes clubes e agora ele está preso em Lille quando poderia ter ido para o Real Madrid."



Entretanto, Antônio estava interessado em se mudar para Lille, por causa da forma como cultivaram jovens no passado, como Eden Hazard e, mais recentemente, Pepe e Bamba.



O técnico Christophe Galtier, por sua vez, está satisfeito que Rafael tenha conquistado seu direito de jogar pelas suas atuações e não tenha começado puramente por causa de sua reputação promissora.



"Ele estava começando a perder a paciência, a ficar chateado nos treinos porque havia partidas em que ele poderia ter entrado, mas as circunstâncias não permitiram", admitiu o treinador depois de dar a primeira oportunidade a Leão, na qual ele marcou contra o Caen. "Ele é um jogador que pode fazer você arrancar os cabelos, mas, alguns minutos depois, traz muita esperança e um sorriso."

Mais artigos abaixo

Agora, no entanto, sua enxurrada de gols o consolidou como o número 9 de Lille do futuro possível.



"Estou muito feliz", ele admitiu depois de fazer outro contra Amiens na semana passada. "É importante para mim, isso me dá motivação extra para continuar trabalhando e dar o melhor de mim mesmo".



Como Galtier admite, Leão está longe de ser o produto finalizado. O treinador está ansioso para vê-lo mais eficiente na fase defensiva e no senso de posicionamento que Fernandes brincou.



No entanto, a matéria-prima para a excelência é predominante. Como seus companheiros do Lille, ele é rápido e técnico, capaz de jogar bem, se necessário, mas sua força no ar é maior do que a dos outros jogadores do LOSC.

Para um jovem jogador ter tamanha maturidade na frente do gol é impressionante. Enquanto isso, sua compreensão do plano de jogo do Lille cresce a cada dia.



"Ele está progredindo e trabalhando muito", disse Galtier. “Relacionamentos com outros jogadores estão melhorando. Ele está presente e efetivo na área. Eu acredito que ele começou como titular em sete jogos e já tem cinco gols. ”



Mbappe ele pode não ser, mas se ele cumprir sua promessa de Ano Novo, então o nome de Rafael Leão será aquele que causará medo nas defesas da Ligue 1.