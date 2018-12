Conexão Francesa: Moussa Doumbia alcançando potencial na Ligue 1

O jogador de 24 anos está pronto para mostrar seu potencial na França após um período promissor na Rússia

A temporada da Ligue 1 2018-19 estava apenas nos minutos iniciais quando Moussa Doumbia deixou sua marca junto ao recém promovido à elite do futebol francês, o Reims.

A primeira contratação da temporada do time, foi também a primeira a causar uma grande impressão aos torcedores franceses. Quando Doumbia balançou as redes contra o Nice para marcar o único gol da vitória fora de casa, por 1 a 0, o jogador mostrou que poderia ser um dos destaques na edição do Campeonato Francês.

Desde então, Reims e Doumbia estão bem posicionados na tabela do torneio nacional, com 25 pontos em 18 partidas jogadas. Em oitavo lugar, o clube briga por uma vaga na próxima Liga Europa, mas tudo depende se vão conseguir manter os bons desempenhos demonstrados em campo, ao longo da competição.



(Foto: Getty Images)

Embora as qualidades defensivas de Doumbia tenham sido elogiadas, seus esforços no outro extremo do campo não devem passar despercebidos. O jogador de 24 anos já possui determinada experiência em sua carreira profissional, que teve início em Mali, no tradicional time do país, o Real Bamako. Na sequência, em busca de maiores oportunidades, se transferiu para o FK Rostov, da Rússia.

"Passei quatro grandes temporadas lá, mas levei tempo para me adaptar", ele admitiu. “Minha melhor temporada foi minha segunda; eu precisava de tempo para me impor nesse novo ambiente”.

Doumbia é um meia-atacante flexível o suficiente para se aventurar no setor de meio campo. Ele desempenhou papel significativo quando o Rostov terminou em segundo lugar no Campeonato Russo de 2015-16, ao marcar três gols e ajudar o clube a garantir vaga na Champions League daquele ano.

Na Champions, teve a oportunidade de brilhar em campo contra jogadores do Bayern de Munique, Atlético de Madri e PSV. Mas no momento em que tudo parecia certo sobre a titularidade na equipe, o jogador foi atingido por uma onda de azar.

“Depois da Champions League, ficou mais complicado. Eu machuquei meu ombro e perdi meu lugar”, disse ele.

Após um período de empréstimo no Arsenal Tula, Doumbia retornou ao Rostov, porém, a vaga de titular já não era mais sua. Desta forma, o jogador ficou contente ao se transferir para o Reims, equipe francesa em potencial.

"Eu queria saber que os valores do clube estavam de acordo com os meus e se a estrutura era boa", disse ele.

Além disso, o atacante acreditava que as características da primeira divisão francesa permitiriam mais espaço ao seu estilo de jogo, por isso se comprometeu com Reims até 2022.

“Na Rússia, nós defendemos muito. Taticamente, é muito bom e há poucos espaços. Mas o campeonato francês é mais interessante tecnicamente e há melhores jogadores e mais espaço”.

Com o estilo de jogo rápido, Doumbia não demorou para chamar a atenção no futebol francês. De fato, seu sucesso na primeira metade da temporada é ainda mais notável, já que ficou sem atuar por oito meses antes de se juntar ao Reims. Há, no entanto, aspectos de seu jogo que ele sabe que deve melhorar, como a média de gols.

Depois de marcar o primeiro gol contra Nice, em 11 de agosto, o outro tento ocorreu apenas em 15 de dezembro, durante a vitória, por 2 a 1, sobre o Strasbourg.

O gol do último final de semana, o ajudou a liderar o Índice de Desempenho da Ligue 1 da 18 rodada. Mas agora, resta a Moussa Doumbia desenvolver e aprimorar as performances no time francês para seguir entre os melhores.