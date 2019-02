Conexão Francesa: Gelson Martins provando ser o salvador do Monaco

O atleta tem sido decisivo na equipa do Estádio Louis II desde que chegou do Atlético de Madrid por empréstimo

Durante cinco longos meses, o Monaco passou por um dos seus piores momentos em Ligue 1 se afundando cada vez mais nas posições do Campeonato Inglês.

Desta forma, uma ação drástica foi tomada em janeiro com a extensa lista de transferências junto com a mudança de treinador. Thierry Henry deixou o cargo para Leonardo Jardim assumir a posição de técnico do clube.

Mas talvez, a decisão mais importante do time tenha sido contratar Gelson Martins, emprestado pelo Atlético de Madrid.

Desde a estreia do jogador nas semifinais da Copa da Liga Francesa, frente ao Guingamp - partida na qual o Monaco perdeu por 5 a 4 nos pênaltis -, o português, de 23 anos, tem sido a “luz no final do túnel”.



(Foto:Getty Images)

Martins contribuiu com duas assistências na estreia. Na sequência, foi destaque durante a primeira vitória do time francês em casa na competição nacional contra o Toulouse, por 2 a 1. Mas o seu primeiro gol ocorreu uma semana depois, em Montpellier, no empate em 2 a 2, no qual Falcão Garcia também balançou as redes. A última partida de Martins com o Monaco, até o momento, foi no último sábado (16), durante a vitória por 1 a 0, contra o Nantes.

O atleta não venceu o duelo sozinho, mas é justo dizer que a atuação contribuiu diretamente para que o elenco comandado por Jardim conseguisse subir da 19ª posição à 16ª, antes do clássico diante o Lyon neste domingo (24).

Tal como o atual clube, Martins teve uma infeliz primeira metade de temporada. Atolado em controvérsia quando encerrou o contrato com o Sporting, clube que atuava desde os 15 anos de idade, Martins se esforçou para encontrar a melhor forma no Atlético de Madrid, que logo o colocou no mercado de transferências.

Martins atuou em apenas 12 partidas com os espanhóis e em grande parte ficou no banco de reservas. Feito que não o ajudou a justificar os 100 milhões de euros que o Sporting estava pedindo ao Atlético.

Um novo começo foi necessário para o jogador que, uma vez, esperava se tornar o próximo Cristiano Ronaldo ou o Luis Figo. E Martins descobriu isso no Monaco.

Porém, não foi nos ícones portugueses que o atleta procurou inspiração, mas sim, na América do Sul, especificamente, no Brasil, com Robinho.

“Eu o vi na televisão e tentei copiar tudo o que ele fazia”, disse Martins em entrevista à Federação Portuguesa. “Eu era rápido como ele. Eu sempre fingi ser ele na rua”.

Gelson Martins provou ser um sucessor digno de Robinho e possui todas as características de dribles exigidas para ser um jogador de alto nível, aliando com a velocidade e agilidade que o fazem um pesadelo aos adversários

Até mesmo o ultraconservador treinador de Portugal, Fernando Santos - criticado pela sua falta de confiança nos jovens atletas - foi forçado a apostar em Martins quando chegou à equipa principal do Sporting, na qual se estabeleceu como titular por três temporadas antes de se mudar à Espanha, após um grupo de torcedores atacarem os jogadores durante o treinamento.

Se a mudança para o Atlético ainda não deu certo, o Monaco saiu beneficiado com a história, já que após o empréstimo o jogador claramente quer mostrar do que é capaz de fazer em campo.

"Eu conhecia o clube e alguns jogadores que estão aqui e isso me ajudou a se integrar", disse ele. “A situação do clube é uma fonte adicional de motivação para mim. Vim com muito desejo de ajudar o time e espero que possamos vencer nossos próximos jogos para sair dessa posição”.

Há pouco perigo de o Mónaco voltar a ter novos problemas com as últimas posições, talvez, a única preocupação agora seja manter Martins no elenco depois de o final do empréstimo. Apesar dos relatos de uma cláusula de bônus no contrato, o jogador negou que a cada vitória o seu valor de mercado aumente. Dada as circunstâncias do clube, é um empecilho que o Monaco tem o prazer em ter.