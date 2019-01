Conexão Francesa: Fabregas vai liderar a luta do Monaco contra o rebaixamento

O espanhol competirá pelo Campeonato Francês pela primeira vez na sua carreira

A principal prioridade de Thierry Henry para o Mónaco durante a janela de transferências foi reforçar a equipe com um jogador de experiência.



Ele já conquistou quatro jogadores para reforçar a defesa: Naldo, do Schalke, Fode Ballo-Toure, do Lille, além do ex-meia do Marselha, William Vainqueur, e Cesc Fàbregas, o mais atraente de todos.



O meio-campista superou as exigências do Chelsea, mas deve assumir um papel de liderança no Stade Louis II para ajudar a equipe a sair da zona de rebaixamento.



Como seus novos colegas recrutados, Fàbregas não pôde jogar o clássico contra o Nice na última quarta-feira (17), mas já conseguiu mostrar seu talento durante a visita do Mônaco ao Marselha no último domingo (13).

Na verdade, o jogador de 31 anos teve um papel principal quando os homens de Henry passaram a dominar o jogo no Velódrome.



"Cesc cresceu com o jogo", disse Henry. “Minuto após minuto, ele começou a deixar sua marca no jogo".

A habilidade de Fabregas em controlar o ritmo do jogo era evidente e, embora ele ainda não esteja totalmente na mesma sintonia que seus novos companheiros de equipe, Lopes descreveu seu estilo de jogo como "um deleite".



É certamente apenas uma questão de tempo até que ele atinja o ponto que o fez ser um grande astro desde que estreou na equipe do Arsenal aos 16 anos.



“A fisicalidade vai embora de todos nós, infelizmente. Quando você envelhece, você perde velocidade, perde um pouco de nitidez, mas a técnica eu acho que é algo que sempre fica com você, então espero que ela fique comigo por um bom tempo ainda”, disse o espanhol depois de participar de seu último jogo pelo Chelsea - uma vitória por 2 a 0 na Copa da Inglaterra sobre o Nottingham Forest.



David Luiz, ex-companheiro de equipe no Stamford Bridge e veterano da Ligue 1 por duas temporadas no Paris Saint-Germain, apoiou o espanhol para jogar sob o comando de Henry.



"Ele tem experiência, conhece o futebol", disse o brasileiro. “Acho que ele teve a oportunidade de aprender em muitos vestiários diferentes quando era jovem, então sempre leva confiança e energia para a equipe. Em campo, ele mostrou que não importa o jogo, sempre trará suas qualidades."



Em um time como o Monaco, que às vezes parece perdido na temporada, espera-se que Fàbregas traga uma luz para o fim do túnel.



Henry sabe muito bem do que Cesc é capaz, tendo jogado ao lado do espanhol por quatro anos quando entraram no time do Arsenal, e permanecram amigos de tal maneira que o artilheiro da França foi convidado para o casamento de Fàbregas no ano passado.





"Eu conheço Henry há muito tempo, desde que eu tinha 16 anos", disse Fàbregas. “Ele me ajudou muito na minha carreira. Foi um dos melhores jogadores que eu poderia jogar como meio-campista; foi um privilégio jogar com um atacante dessa classe. Ele está no começo de sua carreira de treinador. Eu vim para ajudá-lo, mas especialmente ao clube".



Se Henry ajudou o adolescente Cesc nos primeiros anos de sua carreira, agora é hora de ser recompensado pelo espanhol, que tem um peso significativo de responsabilidade quando entra em campo.



Amigos nunca falham com o outro, e não irão falhar agora.