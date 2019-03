Conexão Francesa: Ele pode tudo - Marquinhos vai liderar o PSG em uma nova posição no Le Classique

O jogador está aproveitando cada vez mais sua nova posição no coração da equipe da Ligue 1

O meio de campo do causou certas dores de cabeça no técnico Thomas Tuchel, forçando o francês a buscar uma rápida solução para seus problemas no lado esquerdo do plantel.

Com Adrien Rabiot em desvantagem e uma escassez de opções para jogar ao lado de Maro Verratti após a aposentadoria de Thiago Motta, foi Marquinhos a quem ele ofereceu solidariedade em comparecer ao coração do gramado.

Considerado uma das melhores perspectivas de defesa, o jogador de 24 anos mostrou ao longo de sua carreira que pode ser adaptável e confiável. Incialmente, significava apenas o preenchimento de um lado do campo quando necessário, mas nesta temporada tem se intensificado cada vez mais em cumprir as obrigações do meio-campo para a equipe francesa.

Depois de ajudar o a vencer o por 2 a 0 em Old Trafford em fevereiro, Marquinhos confirmou estar aproveitando “cada vez mais” sua posição.

“Eu tento melhorar e me concentrar nos treinos para aprender novas técnicas”, disse ele.

Claramente designado de maneira incerta para cumprir as funções do camisa 6 quando jogou contra os Red Devils pela , ele acabou se tornando um destaque e produziu uma das melhores exibições do time ao deixar a equipe de Paul Pogba lesada.

Foi um trabalho projetado para ele, um jogador que sempre teve sucesso em parar oponentes e conhecido por suas técnicas particulares, ou bloqueios importantes, como se tivesse marcado um gol.

Não foi grande surpresa que ele tenha concluído sua missão de maneira tão completa.

“Ele tem todas as qualidades para se deslocar de zagueiro para meio-campista: a técnica para jogar, a habilidade de ler as ações de seus oponentes e seu desejo de vencer. É essencial trazer uma mentalidade assim forte para essa área do campo”, disse Christian Karembeu ao Le Parisien.

Este pacote completo de habilidades foi comprovado no lance que resultou no gol de Kylian Mbappé. Marquinhos ganhou a posse de bola antes de entrega-la para Verratti. Sete passes rápidos depois, o atacante francês colocou a bola na rede.

É claro, este é um papel em que ele ainda está se aprimorando, e sua eficácia vai sendo atenuada ao longo das partidas.

No entanto, o ex-meio-campista do PSG Fabrice Abriel analisa Marquinhos como um ocupante temporário do meio-campo.

“Para jogos equilibrados, como os da Champions League ou contra as melhores equipes da , ele pode ser incrivelmente útil”, disse ao Le Parisien.

“Sua velocidade e capacidade de vencer duelos é muito útil para o PSG. Além disso, Tuchel não tem escolha. Leandro Paredes ou Julian Draxler poderiam substituir Verratti, mas já existe um Verratti. No plantel do PSG, há apenas um Marquinhos”.

Três semanas depois, o PSG foi eliminado da Champions League com uma impressionante derrota de 3 a 1 para os Red Devils, e foi Marquinhos que, inevitavelmente, ergueu o ânimo dos colegas na partida seguinte do PSG ao marcar o gol de abertura da vitória de 4 a 0 sobre o , um jogo que foi vital para a moral do time.

Seu caráter e espírito são inigualáveis no plantel parisiense.

Para o confronto deste domingo contra o , no Parque dos Príncipes, Marquinhos voltará a vestir o manto como um líder, provavelmente ocupando sua nova posição no meio do gramado.

O PSG enfrentará adversários rejuvenescidos após um começo de ano difícil, já que os homens de Rudi Garcia venceram seis dos últimos sete jogos na Ligue 1 para reascender suas aspirações por contratações, lideradas principalmente por Mario Balotelli.

Depois de serem reprimidos pela ameaça de Pogba – um dos atacantes em melhor forma na Europa – Tuchel espera mais uma aula de classe de seu meio-campista improvisado.