Conexão Francesa: "Ele está jogando divinamente" - François Kamano é uma das sensações da Ligue 1

O jogador da Guiné continua a brilhar no Le Championnat - A Liga dos Talentos

O ponta François Kamano, do Bordeaux, tem vivido um ano muito produtivo na Ligue 1, no qual ele foi às redes 15 vezes e, destas, oito delas foram nessa temporada.

Além disso, ele tem ocupado uma função de destaque na classificação do clube para a Europa League, talvez até superando o rendimento de Malcom - que agora pertence ao Barcelona - e estão conquistando posições cada vez mais altas no campeonato nacional sob o comando de Gus Poyet, o qual Kamano teve que trabalhar duro para ganhar a confiança depois de começar a campanha como reserva.

O rendimento positivo só tem crescido desde o início da da temporada atual, a ponto de Eric Bedouet, o porta-voz da comissão técnica da agremiação, exaltou a qualidade e consistência do jogador de 22 anos.



“Ele está jogando divinamente agora", justificou Bedouet em outubro. "Nós vimos ele atingir um rendimento parecido antes, mas agora ele consegue manter uma sequência consistente. Ele está evoluindo na carreira. Não é fácil jogar desta forma de maneira consecutiva", confirmou.

Qual o segredo do sucesso? A confiança renovada em sua habilidade e determinação para conseguir sucesso.

"É hora de crescer", disse Kamano ao jornal L'Équipe em agosto, explicando que para obter o melhor rendimento, ele não deveria se apegar muito a detalhes táticos.

"Se me falam para fazer algo, eu escuto mas ao mesmo tempo sei que é hora de sentir o jogo. No último ano, por me falarem 'assim que você pegar a bola, faça isso ou aquilo', eu não me concentrava totalmente. Temos que parar de acreditar que o futebol é uma ciência exata, que um somado a um é igual a dois. No campo, quem decide sou eu. Eu sou o que está em campo. Agora, acredito mais na minha intuição", revelou.

As atenções estão voltadas a ele há algum tempo nessa temporada mas o melhor exemplo do que ele é capaz de fazer veio contra o Guingamp, quando ele marcou um gol que resume bem seu futebol.

Ele avançou para ajudar os atacantes de maneira rápida, cortou da esquerda para dentro, trouxe para o pé direito, tirou três defensores da jogada e disparou uma finalização que foi para o fundo do gol perto do travessão.

"Ele tem o hábito de fazer gols assim. Ele tem qualidade, o que nós sabemos e ele sabe também. Quando ele faz allgo assim, quando ele vence um goleiro assim, é extraordinário", revelou Bedouet após o jogo.

Poucas são as dúvidas de que os gigantes do futebol europeu já observam o guineense que vem se destacando ao longo de 2018.

O Atlético de Madrid já teve seu nome ligado a Kamano, sendo que seus números até o momento são superiores aos de Malcom, que se transferiu ao Barcelona na última janela por 41 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões).

O brasileiro marcou sete gols até a pausa de inverno na campanha passada, o que o camisa 11 já alcançou, apesar de estar em desvantagem no número de assistências (quatro a zero para o jogador dos Blaugranas.

Ele teve um início devagar no Bordeaux depois de chegar do Bastia com apenas 20 anos de idade. Antes disso, ele jogou pelo Satellite FC em sua terra natal, de onde conseguiu testes em equipes como o Villarreal e Rennes. Durante os 18 meses, ele marcou sete gols, o que já lhe fez ganhar a alcunha de "novo Thierry Henry".

"É bom ouvir coisas assim pois ele era como um heroi para mim. Eu assistia televisão quando estava em Guiné, então ser comparado com ele é ótimo, ainda mais naquela idade, quando há condições para evoluir", reconheceu Kamano em entrevista para a beIN Sports.

Seu ex-treinador, Jocelyn Gouvernnec acredita, no entanto, que essas comparações não são condizentes com a realidade.

"O Henry tinha um estilo diferente. François é do tipo de jogador com mais força, mas consegue driblar os adversários como Henry fazia", confirmou.

Com seu contrato previsto para se encerrar em 2020, os novos donos do Bordeaux precisam tomar uma grande decisão em relação ao futuro de uma das principais joias da equipe. A intenção deles, no entanto, é de que Kamano permaneça na agremiação francesa.

"Se um jogador chegar até nós com uma excelente oferta, dizer que é uma oportunidade boa para ele e para o clube, nós levaremos em consideração. Nossa intenção é de sempre manter os bons jogadores, mas entendemos que não podemos obrigá-los a ficar. Gostamos muito dele e ele ainda é jovem. Vamos entender o que ele quer fazer", compartilhou Hugo Varela, que assumiu o comando esportivo da equipe.

Se o Bordeaux puder manter o jovem atleta por um longo tempo, seria uma das melhores ações da história do clube.