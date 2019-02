"Conduta inapropriada" de Simeone será investigada e pode ser punido

Treinador será investigado por gestos “inapropriados” durante a comemoração contra a Juventus na Champions League

O Comitê de Disciplina da Uefa decidiu abrir, nesta segunda-feira (25), uma investigação contra o técnico do Atlético de Madri, Diego Simeone. O comandante espanhol virou alvo da instituição após comemoração contra a Juventus na partida de ida das oitavas de final da Champion League 2018-19.

De acordo com a Uefa, Simeone teve uma “conduta inapropriada” durante a vitória do Atlético por 2 a 0, no Estádio Wanda Metropolitano.

“Posso pedir desculpa se alguém se ofendeu, mas o que fiz veio do coração”...

Oh Simeone, tens o coração um pouco descaído, não? pic.twitter.com/y8madHL9L3 — R™ (@i_consequente) 21 de fevereiro de 2019

O treinador não vem de um bom retrospecto já que a acabou de cumprir suspensão nesta temporada de quatro jogos devido a expulsão na semifinal da Liga Europa, no embate contra o Arsenal.

Simeone pediu desculpas sobre a comemoração ao dizer que foi uma forma de “expressão, pelo que sente por seus jogadores”.

A partida ainda gerou outra investigação por parte da Uefa envolvendo o Atlético de Madrid. O time está sendo observado pelo possível bloqueio das escadas do estádio, além de objetos arremessos pelos torcedores no gramado.

Por sua vez, a Juventus também virou alvo da Uefa com o treinador Massimiliano Allegri graças ao tempo que o elenco demorou para retornar do intervalo.

A partida de volta entre os clubes ocorre em 12 de março, no Juventus Stadium, às 17h (Brasília). Com a vantagem de 2 a 0 no placar, o Atlético pode até perder o jogo por um gol de diferença.