Segundo informações do jornalista de transferências Fabrizio Romano, o artilheiro volta a exigir que uma cláusula de rescisão seja incluída em seu novo contrato. Com isso, Kane quer deixar aberta uma porta dos fundos para um retorno à Premier League.

Mas não para por aí: o capitão da seleção inglesa também insiste em um chamado matching right para o Tottenham Hotspur. Assim, seu ex-clube poderia reagir caso o Bayern aceitasse uma oferta por Kane e cobrir os mesmos termos.

As exigências de Kane, no entanto, não representariam um obstáculo, segundo Romano. A renovação contratual continua sendo apenas uma questão de tempo. Há bastante tempo, quase não restam dúvidas de que o recordista de títulos alemão e o inglês vão chegar a um acordo para ampliar seu contrato, que ainda vai até 2027.

Até quando deve ir o novo contrato de Harry Kane?

"O irmão e o pai de Harry estão negociando neste momento com Jan-Christian Dreesen. Estou otimista de que eles vão encontrar uma boa solução", declarou recentemente o membro do conselho fiscal do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ao Abendzeitung, e ao mesmo tempo indicou uma "exceção", segundo a qual a idade mais avançada de Kane não vai influenciar a duração do contrato. Diferentemente de outros jogadores acima dos 30 anos no passado recente, o atleta de 33 anos não deve receber apenas um contrato de um ano. Em vez disso, uma renovação até pelo menos 2029 está em pauta.

O próprio Kane também havia indicado recentemente um acordo em breve. "Estamos em boas conversas e muito perto", disse ele ao jornal inglês Independent e acrescentou: "Ainda há algumas coisas que precisamos acertar. Acho que não vai demorar muito para haver uma notícia." Kane se sente "muito bem no time, com o treinador, no ambiente".

Kane havia se transferido no verão de 2023 por 95 milhões de euros do Tottenham Hotspur para o clube de Munique e, desde então, soma a impressionante marca de 101 gols em 98 jogos da Bundesliga. Na Champions League, ele balançou as redes 34 vezes em 39 partidas. Neste ano, Kane também está entre os favoritos à Bola de Ouro, depois de ter garantido a Chuteira de Ouro com um total de 73 gols por Bayern e Inglaterra.

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