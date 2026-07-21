O Real Madrid definiu uma condição clara antes de avançar rumo ao fecho de qualquer novo reforço de peso durante o período de transferências.

De acordo com informações da imprensa espanhola, a direção do Real Madrid não planeia neste momento adicionar novos nomes ao plantel, depois de já ter concluído uma série de contratações importantes, sendo que a prioridade atual passa por avaliar o grupo existente sob o comando do treinador português José Mourinho.

O período de transferências assistiu ao reforço das fileiras do conjunto merengue com as contratações de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, além das saídas de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos e Fran García.

A rede espanhola "Cope" esclareceu que Mourinho começou a realizar reuniões individuais com os seus jogadores para definir os contornos da equipa na próxima fase, prevendo-se que o plantel sofra algumas alterações, sobretudo com a existência de nomes candidatos a sair por empréstimo.

A dupla Franco Mastantuono e Raúl Asencio conta-se entre os jogadores mais destacados que poderão deixar a equipa temporariamente com o objetivo de obter mais oportunidades de jogar e de se desenvolver, ao passo que os dados apontam para a continuidade de Gonzalo García nas fileiras da equipa na próxima temporada.

No capítulo das contratações, o nome do Real Madrid foi associado a vários craques, com destaque para Michael Olise e Rodri, mas a direção do clube estabeleceu uma regra clara: qualquer novo reforço estará dependente da saída de um jogador do atual plantel em primeiro lugar.

Esta decisão surge à luz do desejo do Real Madrid de manter o equilíbrio dentro do balneário e de não inflacionar o número de jogadores, sobretudo após os reforços concretizados durante o verão, dando à equipa técnica liderada por Mourinho a oportunidade de avaliar todos os elementos antes de dar qualquer passo adicional no mercado de transferências.