Jules Koundé pode se ver diante de uma nova oportunidade de deixar o Barcelona durante a janela de transferências de inverno, em meio ao interesse de um dos grandes clubes da Europa em contratá-lo em janeiro próximo.

Koundé tem 27 anos e viu sua importância dentro do Barcelona diminuir nesta temporada, depois de ter passado, nos últimos anos, de zagueiro central a lateral.

Apesar de Hansi Flick tê-lo recolocado nesta temporada na posição de zagueiro central, isso não impediu a queda de sua relevância no elenco da equipe catalã.

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O defensor francês foi titular em apenas 3 das 7 partidas que o Barcelona disputou até agora nesta temporada, depois que Eric García, que também passou por um processo de mudança de posição semelhante, conseguiu tomar seu lugar nos planos do treinador alemão.

No último verão, Koundé foi um dos nomes cotados para deixar o Barcelona, mas acabou permanecendo na equipe.

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O contrato do jogador com o Barcelona vai até junho de 2030, mas a janela de transferências de inverno pode representar uma oportunidade para ele buscar um novo destino, sobretudo com sua entrada no radar do Bayern de Munique.

O site Foot Mercato informou, citando o jornal espanhol Sport, que o Bayern de Munique colocou Jules Koundé no topo de seus alvos para a próxima janela de transferências de inverno.

O jornal apontou que o clube alemão planeja obter cerca de 30 milhões de euros com a venda de Kim Min-jae para, em seguida, investir esse valor na contratação do defensor francês.

Ainda não houve contatos entre as partes, mas o Bayern de Munique conhece bem a situação de Koundé dentro do Barcelona.

Ainda assim, tirar o jogador do estádio Camp Nou não será tão fácil, já que várias fontes afirmam que o Barcelona impõe uma condição difícil: estipulou 75 milhões de euros para abrir mão de Koundé.

O jogador francês segue ligado ao Barça por várias temporadas ainda, e além disso, apesar de se cogitar a possibilidade de vendê-lo, ele continua fazendo parte do rodízio dentro da equipe, o que significa que o Barcelona precisará encontrar um substituto adequado caso ele saia.

A questão também dependerá dos alvos que o Barcelona definirá para a janela de transferências de inverno. A prioridade inicial do clube catalão é contratar um zagueiro central canhoto, havendo também acompanhamento de atacantes que possam ficar disponíveis no mercado.