Firas Al-Buraikan se viu diante de uma equação difícil, depois que a data da cerimônia do prêmio de Melhor da Ásia coincidiu com os preparativos do Al-Ahli para disputar o aguardado clássico contra o Al-Nassr, em um momento que pode colocar sua ambição individual e o interesse de seu time em confronto direto.

A data da partida gerou ampla polêmica, especialmente porque o clássico, marcado para o dia 20 de novembro, acontece apenas cerca de 24 horas após a cerimônia de premiação, o que levou alguns a criticarem a decisão de realizar o confronto neste momento, considerando que adiá-lo teria dado ao atacante do Al-Ahli a oportunidade de estar presente no evento continental.

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Mas a questão não se limita à simples presença em uma cerimônia, já que Badr Bal-Abeed, especialista em assuntos do futebol asiático, revelou uma condição que pode tornar a ausência de Al-Buraikan custosa na disputa pelo prêmio, durante sua fala no programa "Dorina Gheir".

Bal-Abeed explicou que a presença do jogador na cerimônia de premiação é um dos principais critérios nos quais a Confederação Asiática se baseia ao escolher o vencedor, apontando que a ausência de Al-Buraikan pode fazê-lo perder o prêmio, apesar de estar na lista de concorrentes a ele.

Dessa forma, o atacante do Al-Ahli ficou diante de uma escolha extremamente difícil, pois comparecer à cerimônia pode afetar seus preparativos para o clássico, enquanto a ausência do evento pode ameaçar suas chances de concorrer ao prêmio de melhor jogador da Ásia.

A sensibilidade da situação aumentou devido ao pouco tempo entre os dois eventos, já que apenas um dia separa a cerimônia do confronto contra o Al-Nassr, o que impõe um desafio ao jogador no que diz respeito aos arranjos de deslocamento e retorno, além de obter descanso suficiente antes da partida.

Entre a ambição da conquista continental e seus compromissos com o Al-Ahli, Al-Buraikan permanece diante de uma verdadeira encruzilhada, à espera do que resultará dos arranjos da cerimônia e da posição do clube, em meio à polêmica sobre o horário do clássico que colocou um dos principais jogadores do time nesta situação complicada.