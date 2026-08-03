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Jan Paul van Hecke Dominic Solanke Micky van de VenIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Concorrente de Jan Paul van Hecke no Tottenham Hotspur faz transferência surpreendente de 40 milhões de euros

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Tottenham
Inter de Milão
J. van Hecke
C. Romero
M. van de Ven

Jan Paul van Hecke parece prestes a ter um concorrente a menos no Tottenham Hotspur. Cristian Romero, afinal, está muito perto da Inter, segundo informa, entre outros, La Gazzetta dello Sport

A Inter já teria chegado a um acordo com o Tottenham Hotspur por uma taxa de transferência de 40 milhões de euros, informa o jornal esportivo italiano. As conversas com o estafe de Romero já estão em andamento. 

O salário é o principal ponto de atenção. Romero exige um salário de seis milhões de euros, mas a Inter não quer atender a esse valor. A expectativa é de que as duas partes cheguem a um entendimento em breve. 

Para Romero, a Serie A não é uma competição desconhecida. Antes de se transferir para o Tottenham Hotspur, ele jogou por anos por Atalanta e Genoa. Agora, um retorno parece próximo. 

Isso é, de certa forma, surpreendente, já que Romero renovou seu contrato com os Spurs no verão passado até meados de 2029. Além disso, ele foi capitão na última temporada e formou, quando estava em forma, uma dupla confiável com Micky van de Ven. 

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A vaga de Romero no miolo de zaga do Tottenham Hotspur na próxima temporada será ocupada por Van Hecke, que chegou por 60 milhões de euros vindo do Brighton & Hove Albion. 

No último fim de semana, o holandês já começou jogando no amistoso contra o Chelsea (vitória por 2 a 1). Na mídia britânica, Van Hecke causou principalmente uma impressão ‘intensa e aguerrida’.

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