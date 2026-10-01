Como Sky informa, Jeltsch teria sido recentemente observado de perto por Barcelona e Inter de Milão. Segundo a publicação, olheiros dos dois clubes estiveram em Stuttgart há algumas semanas, no jogo da Liga dos Campeões do VfB contra o Viking Stavanger, para acompanhar Jeltsch ao vivo no local.

De acordo com a Sky, além de Barça e Inter, o jogador de 20 anos também desperta interesse de vários grandes clubes ingleses. Além disso, o jornal espanhol as informou recentemente que o arquirrival do Barcelona, o Real Madrid, também teria Jeltsch no radar.

Até quando vai o contrato de Finn Jeltsch com o VfB Stuttgart?

Em Stuttgart, naturalmente, gostariam de manter Jeltsch por muito tempo no elenco. Mas, diante de interessados tão renomados e de um contrato ainda válido a longo prazo até 2030, uma venda também poderia render uma enorme quantia de transferência pela joia da defesa.

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O VfB contratou Jeltsch no início de 2025 junto ao clube da segunda divisão 1. FC Nürnberg por 9,5 milhões de euros. Enquanto isso, ele se tornou indispensável na equipe do técnico Sebastian Hoeneß: nesta temporada, foi titular em todos os seis jogos oficiais disputados até agora e, na maioria das vezes, convenceu.

O novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, premiou Jeltsch por sua evolução com a primeira convocação para a seleção principal da Alemanha. Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na quinta-feira, o jogador do Stuttgart ficou os 90 minutos no banco e pode fazer sua estreia internacional no domingo, na Grécia.