Concorrência e braçadeira: os desafios do capitão Marcelo no Real Madrid

Perto de recorde e com mais responsabilidades, o brasileiro ainda precisa se garantir no time titular para a temporada 2021/22

Ídolo no Real Madrid, mas que esteve em baixa na última temporada, Marcelo segue no clube para sua 14ª temporada vestindo a camisa merengue. Aos 33 anos, o lateral brasileiro ainda está convencido de seu futebol e pode ter um ano de marcas pelos Blancos.

Mesmo depois de ter vivido uma temporada atípica em 2020/21, quando teve um dos menores números de jogos desde que chegou ao Real Madrid e um desentendimento com Zinedine Zidane, então treinador do time, Marcelo não cogitou deixar o clube em momento algum. E, agora, prestes a iniciar o ano esportivo de 2021/22, o brasileiro pode começar a colher os frutos dessa confiança em seu futebol.

A primeira boa notícia para o lateral foi que, com a saída de Sergio Ramos para o PSG, ele herdou a braçadeira de capitão, e desta vez para ser o dono, não o "reserva". A faixa em seu braço exige responsabilidade extra e confirma o sucesso de sua carreira na equipe, na qual fez sua estreia em janeiro de 2007.

Além da confiança que lhe foi dada, o brasileiro ainda pode atingir marcas importantes pelo Real nesta temporada de 2021/22. Depois de superar os 527 jogos oficiais de seu ídolo e amigo Roberto Carlos para se tornar o segundo jogador mais atuante da história do Real Madrid (só Benzema está à sua frente), Marcelo está de olho em outro recorde impressionante, o de Paco Gento.

O ex-jogador espanhol tem o maior número de troféus com o Real Madrid, com 23 conquistas ao todo, e Marcelo está logo atrás dele com 22, o mesmo número Sergio Ramos, que agora está fora da disputa.

Mas o mais importante neste momento é que Marcelo se assegure no time titular. Grande rival na posição em 2020/21, Ferland Mendy segue, em teoria, sendo o dono da posição. No entanto, enquanto o francês se recupera de uma lesão, o camisa 12 tem aproveitado para se mostrar durante a pré-temporada merengue.

Além do francês, Marcelo também precisa cuidar da competição com Miguel Gutiérrez, jóia da academia, e a quem o clube dedica muito cuidado e atenção. Ao final da temporada passada, o garoto roubou alguns minutos de Marcelo em campo. E ainda deve-se levar em conta o recém contratado David Alaba, além de Nacho Fernández.

Com a luz verde do Real, que apesar de ter pensado na saída de Marcelo respeitou a decisão do jogador, esta deve ser uma temporada interessante ao brasileiro e seus fãs.