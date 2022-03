Concórdia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Catarinense 2022

Concórdia e Chapecoense se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, a partir das 16h00 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. A partida terá transmissão ao vivo pela TV N Sports e pela TV Catarinense Fort, em modelo de Pay-per-view online, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Concórdia x Chapecoense DATA Domingo, 20 de março de 2022 LOCAL Estádio Municipal Domingos Machado de Lima - Concórdia, SC HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV N Sports e a TV Catarinense Fort, em formato de Pay-per-view online, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo.

MAIS INFORMAÇÕES

A Chapecoense chega para esta partida das quartas de final do Catarinense 2022 após uma sequência de cinco jogos sem vencer, ocupando apenas a 5ª colocação na fase de grupos do campeonato com 16 pontos.

Já o Concórdia, vem embalado após três jogos de invencibilidade. Na fase de grupos, ficou na 4ª colocação do campeonato com 20 pontos.

É sempre bom lembrar que a primeira partida foi 1 a 1 entre as duas equipes, então, se um novo empate acontecer, a decisão vai para as penalidades máximas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1x1 Concórdia Catarinense 13 de março de 2022 Chapecoense 1x2 Marcílio Dias Catarinense 5 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Chapecoense Série B 9 de abril de 2022 A confirmar Chapecoense x Gremio Série B 16 de abril de 2022 A confirmar

CONCÓRDIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1x1 Concórdia Catarinense 13 de março de 2022 Próspera 0x2 Concórdia Catarinense 5 de março de 2022

