Concórdia x Chapecoense: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Catarinense 2022

A bola vai rolar neste domingo (20) para Concórdia x Chapecoense, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, a partir das 16h00 (horário de Brasília). É o terceiro duelo entre as equipes em 2022, na última partida, pelo jogo de ida das quartas, os times ficaram no empate por 1 a 1.

A Chapecoense chega para esta partida das quartas de final do Catarinense 2022 após uma sequência de cinco jogos sem vencer, ocupando apenas a 5ª colocação na fase de grupos do campeonato com 16 pontos.

Já o Concórdia, vem embalado após três jogos de invencibilidade. Na fase de grupos, ficou na 4ª colocação do campeonato com 20 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na Chape, Betinho foi o primeiro desfalque confirmado após sofrer lesão muscular na coxa. Na manhã da última sexta, a assessoria informou mais uma baixa: Foguinho. O meia sofreu um trauma no joelho direito e seguirá em tratamento.

JÁ GARANTIU O SEU? 🇳🇬



Os ingressos para o jogo decisivo entre Concórdia vs Chapecoense estão disponíveis na Central de Atendimento ao Sócio - na parte interna da Arena Condá.



Garanta o seu e jogue junto com o Verdão em busca da classificação! #VamosChape pic.twitter.com/C9ZCnq0VNw — Chapecoense (@ChapecoenseReal) March 18, 2022

Já o Concórdia não terá desfalques. O Galo do Oeste sonha com a classificação para a Série D em 2023 e precisa passar para a semifinal para garantir a vaga ou torcer para o Marcílio Dias não avançar diante do Camboriú.

Possível escalação da Chapecoense: João Paulo; Pablo, Vitor Becker, Léo e Guilherme Guedes; Guedes, Sousa e Marcelo Freitas; Fernando, Caio Rangel e Perotti.

Possível escalação do Concórdia: Rafael Pitanga; Oliveira, Perema, William Alves e Bruno Santos; Felipe Manoel, Evandro, Ruy e Bruninho; Marcelinho e Lucas Batatinha.

DESFALQUES

CHAPECOENSE:

BETINHO - lesionado

FOGUINHO - lesionado

CONCÓRDIA:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

A TV N Sports e a TV Catarinense Fort, em formato de Pay-per-view online, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo.