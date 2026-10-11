Conclusão contundente após discussões sobre o VAR: "Os três primeiros colocados são avaliados de maneira um pouco diferente"

Nesta rodada, decisões da arbitragem nos jogos PSV x sc Heerenveen (2 a 0), Feyenoord x AZ (2 a 0) e Ajax x NEC (1 a 1) geraram muita discussão. Em sua coluna no Algemeen Dagblad, Sjoerd Mossou afirma que os três clubes tradicionais do topo são julgados de maneira diferente dos outros 15 clubes da Eredivisie.

O chefe da arbitragem, Raymond van Meenen, participou do programa Goedemorgen Eredivisie, da ESPN, na manhã de domingo. Havia muito a discutir, já que várias decisões da arbitragem nos jogos de Ajax, Feyenoord e PSV haviam gerado controvérsia.

"Por que, afinal, o VAR concluiu que Danny Makkelie cometeu um 'erro claro e óbvio' ao marcar um pênalti para o AZ contra o Feyenoord, se Mexx Meerdink de fato sofreu contato?", questionou Mossou.

"Como foi possível que nem Jorthy Mokio nem Abdellah Ouazane tenham recebido cartão vermelho em Ajax x NEC? E por que Armando Obispo, do PSV, não recebeu o segundo cartão amarelo contra o sc Heerenveen?"

O colunista observou que Van Meenen tentou defender seu ponto de vista com muitas explicações. "Porque esse é o efeito colateral inevitável do VAR, mesmo dez anos depois de sua introdução: o sistema, no máximo, cria a ilusão de justiça absoluta, mas só aumentou a sensação de injustiça. Nenhuma decisão passa sem ser questionada. Tudo gera discussão."

"As perguntas foram incisivas, Van Meenen se defendeu com firmeza, mas uma questão não foi abordada na manhã de domingo. Teria sido coincidência que, em todos os exemplos importantes da noite de sábado, o clube do tradicional trio que jogava em casa recebeu o benefício da dúvida?", perguntou Mossou. O colunista parece saber a resposta.

"Qualquer jogador ou treinador das equipes logo abaixo das primeiras colocadas, do meio ou da metade inferior da tabela na Holanda sabe a resposta, é claro. Em decisões cruciais e equilibradas, Ajax, PSV e Feyenoord muitas vezes são julgados de maneira um pouco diferente dos demais, como este fim de semana mostrou mais uma vez, porque árbitros também são humanos. Nem o VAR conseguiu resolver isso."