O holandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham United inglês, está a um passo de concluir a sua transferência para o Al-Hilal saudita, durante o atual período de transferências de verão.

Relatos da imprensa tinham confirmado que o Al-Hilal está perto de contratar Summerville no atual mercado de verão por 80 milhões de euros, tornando-se o segundo jogador mais caro da história da liga saudita.

O jornalista saudita Hamad Al-Suwailhi confirmou que o extremo holandês já foi submetido aos exames médicos exigidos pelo Al-Hilal nas últimas horas, depois de ter aceitado a transferência para as suas fileiras.

O jornalista saudita indicou, numa publicação na sua conta pessoal no "X", que apenas a assinatura final separa o Al-Hilal de fechar o negócio de forma oficial.

Por outro lado, o outro jornalista saudita Saif Al-Saif revelou o salário que Summerville irá receber no Al-Hilal durante a vigência do seu contrato.

Al-Saif explicou que o Al-Hilal ofereceu ao jogador de 24 anos um salário anual no valor de 12 milhões de euros com os complementos, considerando que é inferior ao da maioria dos jogadores dos clubes do Fundo de Investimento Público saudita.

O nome de Summerville destacou-se no Campeonato do Mundo de 2026, apesar de não ter sido titular em todos os jogos da seleção dos Países Baixos, depois de ter marcado dois golos e assistido outros dois.

Para além dos Países Baixos, Summerville apresentou níveis distintos ao longo da última temporada com o West Ham, tendo participado em 34 jogos, nos quais conseguiu marcar 7 golos e realizar 5 passes decisivos.

O jogador de 24 anos atua principalmente na posição de extremo esquerdo, mas também consegue jogar no flanco direito, além das posições de avançado propriamente dito e de armador de jogadas, embora com menor frequência.