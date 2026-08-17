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Christian Guinin

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Concessões financeiras: o Borussia Dortmund aceita um prejuízo de milhões na transferência de seu jogador desejado?

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Giannis Konstantelias está prestes a se transferir para o BVB. No entanto, o grego provavelmente não deve sair barato para o Borussia Dortmund.

Como informa o jornalista de transferências Fabrizio Romano, o Aurinegro terá de desembolsar uma taxa de transferência de 32 milhões de euros, incluindo bônus, pelo jogador de 23 anos ao seu clube, o PAOK Salonica.

Além disso, ao que tudo indica, o clube grego garantiu uma participação de 15% em uma futura venda. Assim, caso Konstantelias dê muito certo no BVB e depois seja negociado com outro grande clube, o Dortmund muito provavelmente deixaria escapar uma quantia de milhões.

Já no domingo, o jogador ofensivo viajou para Dortmund para realizar os exames médicos obrigatórios. Um anúncio oficial ainda pode ser esperado ao longo desta segunda-feira. No BVB, Konstantelias deve assinar contrato de quatro anos e passar a receber 3,2 milhões de euros líquidos por ano.

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Torcedores do PAOK Salonica protestam contra transferência para o BVB

Enquanto isso, entre os torcedores do PAOK Salonica houve resistência à transferência iminente. No fim da noite de sábado, a popular página de Instagram "club_paok_gate4_official" publicou uma nota sobre os rumores da transferência e nela pediu que a venda fosse abandonada.

Um comportamento semelhante já havia sido demonstrado pelos torcedores do clube grego no ano passado, quando Konstantelias estava prestes a se transferir para o VfB Stuttgart. Na época, os dois clubes haviam chegado a um acordo por um negócio de 20 milhões de euros, antes de o dono do PAOK, Ivan Savvidis, deixar a transferência melar de forma surpreendente, provavelmente por medo da ira da própria torcida.

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Na chegada a Dortmund, no domingo, houve cenas bizarras. Konstantelias foi abordado por um suposto torcedor do PAOK e aparentemente teve de explicar sua muito discutida saída da Grécia. O desconhecido falou com o jogador de 23 anos e colocou um celular diante dele. A conversa durou mais de um minuto, com o grego falando repetidamente em sua língua materna para o telefone.

No BVB, o grego de 18 partidas pela seleção é planejado como alternativa a Said El Mala, cuja transferência para o Aurinegro fracassou por causa do veto repetido do 1. FC Köln.

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