Conceição recua diante da tempestade: "Não quis ofender os jogadores sauditas"

O português Sérgio Conceição, ex-técnico do Al-Ittihad, voltou a esclarecer suas declarações polêmicas sobre sua experiência no reino, negando que tenha tido a intenção de ofender os jogadores sauditas ou questionar suas capacidades, depois que suas palavras — reproduzidas sobre a diferença de culturas e disciplina dentro das equipes — provocaram uma onda de críticas.

Conceição passou cerca de 8 meses no comando técnico do Al-Ittihad, período que a equipe encerrou na quinta colocação da tabela da Liga Roshan Saudita, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Mas sua trajetória teve fracassos nas outras competições, após ser eliminado da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas diante do Al-Khaleej nas semifinais, e dar adeus à Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas quartas de final pelas mãos do Machida Zelvia.

Conceição esclarece a verdade sobre suas declarações

O treinador português publicou um comunicado através do recurso de stories em sua conta oficial no "Instagram", no qual esclareceu que sua fala durante sua participação em um podcast ligado ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" foi interpretada de forma imprecisa.

Próximas partidas ALI Campeonato Saudita 14:00 ITT

Conceição disse que respondeu a duas perguntas relacionadas à sua experiência na Arábia Saudita, mas foi surpreendido ao ver suas declarações apresentadas como uma crítica ao futebol saudita, afirmando que não teve o objetivo de menosprezar os jogadores locais ou demonstrar falta de respeito ao reino que o recebeu, assim como à sua família, e pelo qual nutre apreço e respeito.

O ex-treinador do Al-Ittihad frisou que não qualificou os jogadores sauditas de forma negativa e não questionou sua qualidade, explicando que sua fala se concentrou nas diferenças entre as formas de praticar futebol na Arábia Saudita e na Europa, e no quão difícil é se adaptar a um ambiente diferente depois de 13 ou 14 anos de trabalho nos gramados europeus.

Acrescentou que sua experiência no reino foi importante para ele, pois lhe deu a oportunidade de aprender e ampliar sua visão e compreensão dos atletas e da maneira como lidam com o futebol, apesar das dificuldades que enfrentou para se adaptar a alguns aspectos do novo ambiente.

As declarações de Conceição, de acordo com o que foi reproduzido de sua participação no podcast "La Tripletta", haviam provocado polêmica depois que ele falou sobre a diferença de nível de comprometimento e cultura profissional entre os jogadores locais e os estrangeiros, e mencionou casos em que um jogador poderia faltar ao treino por motivos familiares ou religiosos.

Ele também falou sobre a dificuldade de se adaptar à nova cultura, e admitiu que o aspecto financeiro foi um dos motivos de sua transferência para a liga saudita, abordando ainda a dependência da diretoria do Al-Ittihad em relação aos resultados e às reações das torcidas nas redes sociais.