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No último fim de semana, a Juventus voltou a contar com Francisco Conceicao, que retornou à lista de relacionados após se recuperar da luxação no ombro sofrida na derrota para a Lazio em 18 de outubro. O português, nascido em 2002, ficou no banco na vitória por 4 a 0 sobre o Venezia, sem ser utilizado por Luciano Spalletti, e agora precisa reconquistar seu lugar no time. Enquanto isso, começam a circular muitos rumores sobre o futuro de Conceicao no mercado, já de olho na janela de janeiro.

Após a vitória na 12ª rodada da Serie A, Spalletti foi claro ao falar sobre os atacantes à sua disposição: "Com tantos jogos, preciso de mais um atacante pelo meio. Na direita, tenho três jogadores de lado: Conceicao, Zhegrova e Nico. Na esquerda, tenho Alajbegovic, Yildiz e Boga. Kolo Muani? Preciso incentivá-lo a atuar como atacante: ele tem de saber encontrar espaço para atacar a profundidade. Quando recebe a bola pelo meio, com um marcador nas costas, não se sente à vontade. Preciso dele também como centroavante, embora agora tenhamos Ekhator".

Há muitas opções pelos lados e poucas para a posição de centroavante, o que leva o clube a buscar soluções também no mercado. Pode haver chegadas (Sorloth?) e saídas, entre elas a de Conceicao.

Além disso, as dificuldades do time de Spalletti para marcar gols, apesar dos quatro feitos contra o Venezia, tornam urgente uma movimentação do clube na janela de janeiro. E, para contratar, a Juventus também terá de vender, mesmo com o aumento de capital aprovado recentemente pelo conselho de administração. Surge, então, a dúvida sobre Conceicao estar entre os jogadores que podem deixar Turim em janeiro, ao lado de Gatti, Cambiaso e Zhegrova, os três principais candidatos a uma venda.

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Fabrizio Romano analisou a situação de Conceicao há alguns dias em seu canal no YouTube: "Conceicao nunca esteve realmente perto de deixar a Juventus durante o verão, antes de tudo por vontade própria. Conceicao está bem na Juve, quer continuar na Juventus e está muito feliz por a Juve ter apostado forte nele cerca de um ano e meio atrás, garantindo sua contratação definitiva e pagando um valor importante para tê-lo. Portanto, Conceicao está muito bem na Juventus", segundo o TuttoJuve.com.

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Romano prosseguiu: "Falou-se muito da Premier League, mas todas aquelas histórias não eram concretas nem verdadeiras, digamos assim. Houve uma possibilidade no Al-Hilal, no sentido de que o Al-Hilal também avaliou seu nome em uma lista de jogadores de lado. Havia dois ou três nomes, e depois o clube contratou Martinelli e Summerville. Conceicao certamente quer continuar na Juve e não está planejando uma transferência em janeiro. A própria Juventus também não planeja isso. Hoje, todas as informações que recebemos sobre Conceicao apontam para sua permanência e para a continuidade dessa parceria. É claro que o mercado também reserva surpresas: se chegar uma proposta enorme, nunca se pode dizer nunca. Mas, hoje, em novembro, Conceicao e a Juventus não planejam se separar. Pelo contrário, a expectativa é de que continuem juntos pelo menos até o fim da temporada".

Segundo Romano, portanto, o cenário mais provável é que Conceicao não saia na janela de janeiro e permaneça na Juventus até junho. Depois, muita coisa poderá mudar no verão, em uma direção ou em outra. O futuro do português será determinado por vários fatores: sua vontade, o valor das propostas, quem será o treinador da Juventus (Spalletti? Simone Inzaghi? Conte?), o esquema tático, a composição do ataque da Juventus em 2027-28, tanto em número de jogadores quanto em características técnicas, e o desempenho do camisa 7 até junho.

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Quanto aos valores, vejamos quanto a Juventus precisaria receber para não ter prejuízo contábil. Antes, vale lembrar quanto a Velha Senhora gastou para contratar Conceicao. O jogador nascido em 2002 chegou ao centro de treinamento da Juventus vindo do Porto por empréstimo de 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, no verão de 2024. Um ano depois, em julho de 2025, veio a compra definitiva pela Juventus: "A Juventus Football Club S.p.A. informa que chegou a um acordo com o Porto FC para a aquisição definitiva dos direitos esportivos do jogador Francisco Fernandes da Conceição pelo valor de 30,4 milhões de euros, pagáveis em quatro exercícios, além de despesas adicionais de 1,6 milhão de euros. A Juventus assinou com o jogador um contrato até 30 de junho de 2030".

Diante desses valores, para obter lucro contábil, a Juventus precisaria vender Conceicao em julho de 2027 por pelo menos 18 milhões de euros. Já em janeiro de 2027, seriam necessários ao menos 21 milhões para convencer a diretoria do clube. São valores possíveis e, no fim das contas, até modestos diante do poder financeiro dos clubes da Premier League e de La Liga que poderiam pensar em contratar o português para atuar pelos lados. O mesmo vale para os clubes árabes. Em resumo, é improvável que Conceicao saia já em janeiro, mas é plausível que deixe Turim em janeiro. Tudo dependerá muito das propostas recebidas, lembrando sempre que, se chegar uma oferta adequada, todos os jogadores da Juventus estão no mercado. Ninguém é inegociável por princípio na Juve, como o diretor-executivo Giovanni Carnevali deixou claro desde que assumiu o cargo.