Conceição: "Allegri e a diretoria caíram todos. Os torcedores acham que o Milan deve ser campeão da Europa todos os anos"

O ex-treinador do Milan, Sergio Conceicao, falou à DAZN Portugal sobre o próprio futuro e não só. O técnico português, convidado especial no pós-jogo das partidas da Champions League, confirmou ter recebido diversas propostas nos últimos meses.





“Sim, nestes dois ou três meses chegaram muitos convites. Justamente hoje, por exemplo, de um clube árabe. Há uma semana chegou um de um clube grego que trocou de treinador. Também houve contatos com um clube turco, que não está entre os chamados grandes. Não é muito difícil chegar a ele”





“O próximo projeto precisa ser algo que eu sinta como sólido, para poder ficar lá por algum tempo e me dar a possibilidade de vencer, porque para mim é muito difícil perder. Faz parte do projeto, mas é justamente por meio daqueles momentos menos positivos que aprendemos e neste ano no Al Ittihad… seria preciso outro programa para descrever o contexto na Arábia Saudita. Não correu bem”.









“No Milan fiquei seis meses, durante os quais as coisas foram… não diria exatamente muito bem, mas conseguimos vencer uma Supercopa e chegar à final da Copa da Itália. Amorim dizia há pouco tempo que o Milan venceu dois campeonatos em vinte anos e é verdade. Uma ou duas copas, das quais uma é minha, em seis meses. E depois se confirmou que o treinador não era o único problema. Obviamente tive a minha parte de culpa e não quero fugir das minhas responsabilidades, mas viu-se que Allegri e a diretoria… caíram todos”.









“Não foi culpa da troca de treinador e quero mandar um abraço para Ruben, que ele tenha muita sorte neste novo caminho, que não é nada fácil, sobretudo pelo contexto do clube. A pressão que existe lá… as pessoas pensam que eles precisam ser campeões da Europa todos os anos e vencer o campeonato”.



