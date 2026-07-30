Concacaf: por que Infantino busca dinheiro após organizar a Copa do Mundo mais lucrativa da história?

Em um golpe duplo que abala os alicerces da Federação Internacional de Futebol, a Concacaf anunciou sua adesão oficial à União Europeia de Futebol na rejeição ao plano de reestruturação comercial de Gianni Infantino, deixando o presidente da Fifa diante de um confronto aberto com os dois maiores continentes do mundo do futebol.

Rejeição por unanimidade: 41 votos contra o império de Infantino

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) decidiu, em sessão extraordinária realizada na quinta-feira, rejeitar por unanimidade a proposta "Fifa Forward Enterprise" por parte de suas 41 associações-membro.

A Concacaf, em seu comunicado oficial, afirmou que "o futuro do futebol e seus ativos mais valiosos devem permanecer nas mãos da família do futebol", expressando sua profunda preocupação com a ausência de procedimentos legais, o prazo artificial e a inexistência de qualquer revisão ou aprovação por parte dos órgãos administrativos da Fifa, e questionando a necessidade de capital privado após a organização da edição mais lucrativa da história da Copa do Mundo.

O plano de Infantino se baseia na criação de uma empresa subsidiária que administrará os negócios da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes e de outros torneios, além de captar um capital inicial de até 4,2 bilhões de dólares, com um valor de mercado de 20 bilhões de dólares, por meio da venda de 20% a 30% de suas ações a investidores do setor privado, como participações minoritárias sem poder de controle.

A Fifa justifica seu projeto e a Concacaf exige transparência

Em contrapartida, a Fifa negou a intenção de vender a Copa do Mundo, garantindo que todos os lucros líquidos da nova empresa serão reinvestidos no desenvolvimento do esporte em nível global, com o aumento do financiamento das 211 associações-membro, de 8 milhões de dólares no ciclo de 2023-2026 para 20 milhões de dólares no ciclo de 2027-2030.

No entanto, a Concacaf encerrou seu comunicado com uma exigência clara de "maior transparência e boa governança", além do esclarecimento sobre como serão utilizadas as enormes reservas da Fifa, lembrando a Infantino a necessidade de seguir os canais adequados de governança previstos no estatuto da organização.

Após ameaça de boicote da Uefa, o projeto de Infantino vai fracassar?

O passo da Concacaf vem apenas horas depois de a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciar sua disposição de boicotar todas as competições da Fifa enquanto se mantiver de pé a proposta de venda de participações da Copa do Mundo.

Infantino se encontra agora em um verdadeiro impasse, pois, depois de apostar no apoio das confederações das Américas para enfrentar a ira europeia, viu-se perdendo um novo aliado estratégico, em uma batalha que pode definir o futuro de quem detém o esporte mais popular do mundo.