Conca vira "Beckham da China" em entrevista para jornal espanhol

O jogador ex-Fluminense é um dos grandes ídolos do futebol chinês, um exemplo de que a visão eurocêntrica para formar jogadores pode ser equivocada

Darío Conca, ex-jogador argentino de 36 anos que já vestiu camisas de times brasileiros como e . É considerado um dos grandes ídolos do futebol chinês, sendo apelidado de “Beckham da " pelo portal As.

Em 2010, Conca foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro quando jogava pelo . Prontamente, o Guangzhou realizou uma negociação ao clube carioca, e trouxe o argentino à China por 8 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões). Durante sua passagem pelo Guangzhou Evergrande, de 2011 a 2013, jogou 99 partidas e marcou 54 gols. Já no Shangai, fez 54 jogos e marcou 15 gols entre 2015 e 2016.

O jogador nunca chegou a pisar em um clube europeu, e é um grande exemplo de que a visão eurocêntrica para formar grandes jogadores pode ser muito equivocada.

Veja a entrevista exclusiva com o portal As.

Por que não passou pela Europa?

“Eu não tive a oportunidade. É o desejo de muitos jogadores passarem pela Europa. Eu tive que fazer uma grande corrida. É normal que as pessoas pensem que, se você não passar por lá, você não vale a pena. Eu não tinha propostas concretas para ir para a Europa. Eu esperei um pouco e depois veio a proposta da China. Eu não me arrependo dessa situação. Você abre sua mente para outra cultura e, no final, meus dois filhos nasceram na China”.

Você é um dos poucos argentinos amados no , certo?

“Eu não achei que seria assim. Quando a proposta veio para mim eu disse: "Deus, eu estou indo para o Brasil, onde há uma grande rivalidade e de onde saem os melhores jogadores do mundo". Foi a chance de arriscar. Eles me trataram super bem. Eu passei pelo primeiro. Foi um ano fantástico, apesar do fato de que nos primeiros cinco meses eu não joguei devido a uma lesão”.

Você abriu uma porta que atualmente é comum entre os jogadores, a do futebol chinês.

“Eu tinha 28 anos. Hoje alguns vão para lá com 24 ou 25 anos. Naquele momento eu fui muito criticado, mas nunca me arrependi. Decidi ir para a China porque tinham uma boa proposta financeira e me demonstraram tudo o que eu queria conseguir. Se foi só pelo dinheiro, não tinha necessitado mais. Joguei 110 partidas. Aprendi muito fora de campo. Dei um passo importante na minha carreira”.