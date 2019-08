Conca diz que sonha em treinar o Fluminense: “quem não gostaria”?

Em entrevista ao DAZN, o ídolo tricolor não descartou, no futuro, comandar o clube

Darío Conca está na história como um dos maiores jogadores na história do , e agora que se aposentou oficialmente, o argentino, decisivo no título brasileiro de 2010, começa a pensar no seu futuro dentro do futebol. E virar técnico do Tricolor estaria futuramente nestes planos.

Em entrevista exclusiva com o DAZN, o hoje ex-jogador foi perguntado se gostaria de um dia virar treinador do Fluminense e acenou positivamente: “Gostaria! Quem não gostaria de ser treinador do time que defendeu? (...) acho que é um desafio, uma satisfação muito grande!”, disse.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O Fluminense venceu apenas um de seus últimos cinco jogos no Brasileirão, quando recebeu os reservas do , e o agravante foram as quatro derrotas. A última delas, dentro do Maracanã contra o , penúltimo colocado, colocou ainda mais pressão sobre o trabalho de Fernando Diniz.

Após o jogo, entretanto, os jogadores saíram em defesa do atual técnico: “Não acredito que seja problema de treinador. A gente teve a maior parte do tempo na área do adversário. O que a gente precisa mesmo é caprichar mais na hora de finalizar”, disse Paulo Henrique Ganso após a derrota por 1 a 0, que recolocou o Tricolor na zona de rebaixamento – com 12 pontos, em 18º.

Mais artigos abaixo

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (22), em , no jogo de ida das quartas de final da . O torneio continental, transmitido pelo DAZN, tem sido a tábua de salvação de Diniz em seu trabalho, mas a pressão aumenta.

Conca, evidentemente, hoje apenas sonha com o futuro em que pode ser técnico do Fluminense. Já o torcedor, de olhos fechados, usa o passado em que o argentino ajudava a deixar o Tricolor na parte de cima da tabela como fuga em meio a esta realidade aquém das tradições do clube.