COMUNICADO OFICIAL: RedBird Capital Partners lança a Milan Sports & Entertainment ("MSE") e nomeia Brett Yormark CEO

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NOVA YORK e MILÃO, 13 de novembro de 2026: a RedBird Capital Partners ("RedBird") lançou hoje a Milan Sports & Entertainment ("MSE"), holding que reunirá os investimentos da RedBird em Milão nos setores de esporte, infraestrutura e entretenimento.

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A nova empresa reunirá ativos individuais em uma única plataforma multiesportiva integrada, com gestão centralizada, competências compartilhadas e parcerias coordenadas entre as diferentes atividades.

Capital financeira e comercial da Itália e referência global em moda, design e cultura, Milão representa o ponto de convergência entre setores que estão redefinindo o futuro do esporte, do entretenimento e dos eventos ao vivo. Em um contexto europeu marcado por novos investimentos privados, pelo desenvolvimento de infraestrutura e pela transformação da indústria esportiva, Milão tem as características e a dimensão necessárias para se consolidar como um dos mercados de esporte e entretenimento mais influentes do mundo. A MSE pretende aproveitar as oportunidades criadas pelo encontro desses setores, reunindo organizações esportivas de nível mundial, infraestrutura, entretenimento ao vivo e experiências culturais em uma plataforma integrada, firmemente enraizada em Milão, mas com alcance e ambições globais.

Acima de tudo, porém, a MSE representa o investimento e o compromisso de longo prazo da RedBird com Milão e seu compromisso com o futuro da cidade.

No centro da MSE está o AC Milan, o segundo clube com mais títulos na história da Champions League, com sete títulos europeus, 19 títulos do Campeonato Italiano e uma comunidade global de mais de 650 milhões de torcedores. O AC Milan é a base das ambições da MSE: uma instituição esportiva icônica, com uma marca de grande força internacional e uma ligação profunda com a cidade cujo nome carrega.

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Um elemento fundamental dessa visão é o Generali Stadium, futura casa do AC Milan, anunciado recentemente: um novo estádio com 71.500 lugares, projetado por Foster + Partners e MANICA. O acordo histórico de direitos de nome com a Generali, o maior da história do esporte, une duas das marcas mais icônicas da Itália, AC Milan e Generali, em uma parceria que combina sua rica herança italiana e o compromisso compartilhado com o futuro de Milão. Mais do que um estádio de futebol, o Generali Stadium será um espaço de ponta, em atividade durante todo o ano, dedicado ao esporte, a shows, ao entretenimento ao vivo, à hospitalidade e ao varejo.

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Além do projeto do novo estádio, a MSE pretende desenvolver um ecossistema mais amplo de atividades esportivas e de entretenimento em Milão. Os planos incluem a criação de uma empresa de gestão de estádios e arenas para cuidar dos serviços de alimentação e vendas, do merchandising e dos camarotes premium; a avaliação da oportunidade de possuir uma franquia sediada em Milão no âmbito do projeto de uma liga NBA Europe; o desenvolvimento de um novo destino para o esporte e o entretenimento ao vivo em San Donato; e a busca por oportunidades para fortalecer o papel de Milão no tênis internacional.

A RedBird tem experiência consolidada na criação e no desenvolvimento de empresas nos setores de esporte, mídia e hospitalidade (Legends Hospitality, On Location, YES Network, EverPass). A MSE aproveitará as competências da RedBird para construir uma plataforma cujo valor total, oportunidades comerciais e influência global vão muito além dos de cada uma das organizações que a compõem.

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Gerry Cardinale, fundador e sócio-diretor da RedBird Capital, declarou: "Nos últimos 25 anos, trabalhamos ao lado de detentores de direitos nos setores de esporte e mídia para criar empresas inovadoras que transformaram seus respectivos setores. Essa evolução se baseia em um profundo respeito pelo patrimônio de propriedade intelectual que sustenta essas organizações, em uma parceria de longo prazo com os detentores dos direitos e na ambição de aproveitar plenamente o potencial dessas equipes e ligas, dentro e fora de campo.

A Milan Sports & Entertainment representa o resultado dessa trajetória e do trabalho realizado desde que investimos pela primeira vez no AC Milan, há quatro anos. Tornar-nos proprietários de um clube nos fez compreender ainda mais profundamente o que gera valor no longo prazo: vencer, servir aos torcedores e investir nas comunidades que dão significado a essas instituições.

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Hoje aplicamos essa experiência em outra escala: não a um único clube, a um único esporte ou a uma única instalação, mas a uma cidade inteira e a um portfólio que abrange esporte, estilo de vida e entretenimento. Conheço Brett Yormark e trabalho com ele há 25 anos, e não consigo imaginar um dirigente melhor no esporte internacional para ajudar a concretizar essa estratégia. Graças a Brett, podemos levar a Milão o melhor do esporte e do entretenimento ao vivo americanos, ajudando a escrever um novo capítulo na trajetória de crescimento e projeção internacional da cidade. Com o Milan como referência, que será sempre a força motriz de todas as nossas iniciativas, pretendemos construir uma plataforma de esporte e entretenimento de nível mundial, capaz de moldar o futuro de Milão e do esporte europeu e de levar este último de volta ao topo do cenário global".

BRETT YORMARK É NOMEADO DIRETOR-PRESIDENTE

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Paralelamente à criação da MSE, a RedBird está formando a equipe de liderança da nova holding e anunciou a nomeação de Brett Yormark como diretor-presidente. Respondendo diretamente a Gerry Cardinale, Yormark liderará o desenvolvimento e a implementação da estratégia da MSE, supervisionando as atividades atualmente no portfólio e avaliando futuras oportunidades de investimento.

Yormark traz mais de trinta anos de experiência na criação, no desenvolvimento e na liderança de organizações dos setores de esporte, mídia e entretenimento. Atualmente, é comissário da Big 12 Conference, cargo que deixará no fim de janeiro de 2027. Durante sua gestão na Big 12, ele:

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• Liderou uma fase de expansão significativa, crescimento comercial e transformação da marca

• Fechou um acordo histórico de direitos de transmissão com ESPN e Fox, válido até a temporada 2030-31

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• Supervisionou a expansão geográfica da conferência com a entrada das universidades da região de Four Corners: University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes) e University of Utah (Utes)

• Levou ao esporte universitário uma abordagem voltada ao entretenimento, valorizando os principais eventos da Big 12 e fortalecendo sua marca por meio de iniciativas inovadoras de marketing, parcerias e narrativa

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• Criou o primeiro Big 12 Business Advisory Board, reunindo nomes de destaque do mundo empresarial para apoiar a estratégia comercial e o crescimento de longo prazo da conferência

Anteriormente, Yormark foi diretor-presidente da Brooklyn Sports & Entertainment ("BSE"), onde supervisionou as atividades do Brooklyn Nets, franquia da NBA, e do Barclays Center. Durante sua gestão, ele:

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• Teve papel central na transferência da franquia para o Brooklyn e fechou, em 2007, um acordo de 20 anos pelos direitos de nome da arena com o Barclays, por um valor recorde

• Consolidou o Barclays Center como um dos principais destinos de entretenimento ao vivo após sua inauguração em 2012, com cerca de 11.000 carnês de temporada vendidos e aproximadamente 80% dos camarotes ocupados na primeira temporada. No primeiro ano, a arena recebeu cerca de 200 eventos e mais de 2,1 milhões de visitantes

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• Posicionou o Nets entre as principais equipes da NBA e como marca global, levando-o do 31º ao 4º lugar nas vendas de produtos oficiais da NBA e do 27º ao 5º lugar nas vendas de ingressos

• Ampliou o portfólio de instalações da BSE, liderando a reforma, a reabertura e a posterior gestão do NYCB LIVE, do Brooklyn Paramount e do histórico Webster Hall, em Manhattan

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• Supervisionou todas as atividades do Barclays Center e do NYCB LIVE, incluindo operações, programação de eventos, vendas e marketing

Brett Yormark declarou: "É uma honra e um privilégio assumir este cargo em uma cidade com a história e a paixão pelo esporte de Milão. Estou ciente da responsabilidade de liderar uma organização ligada a instituições que significam tanto para seus torcedores e para as comunidades das quais fazem parte. Ao longo da minha carreira, contribuí para a evolução de organizações esportivas, para ampliar seu alcance e para criar novas oportunidades. Estou ansioso para aproveitar essa experiência na concretização da visão da RedBird para a MSE. Estou entusiasmado por trabalhar ao lado de Gerry, da RedBird e dos nossos colegas em Milão para transformar essa visão em resultados concretos e duradouros".

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Biografia de Brett Yormark

Brett Yormark é atualmente o quinto comissário da história da Big 12 Conference, cargo que ocupará até o fim de janeiro de 2027. Desde que ingressou na conferência, Yormark liderou sua modernização, trazendo para dentro da organização importantes competências comerciais e de marketing.

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Antes da Big 12, Yormark ocupou por três anos os cargos de diretor de operações da Roc Nation e codiretor-presidente da Roc Nation Unified. A Roc Nation é uma empresa de entretenimento que oferece serviços integrados a um portfólio diversificado de talentos, incluindo gestão de artistas, edição musical, turnês, produção, desenvolvimento estratégico de marcas e outros serviços.

Anteriormente, Yormark foi por 14 anos presidente e diretor-presidente da Brooklyn Sports & Entertainment (BSE) Global, empresa que administra e controla o Barclays Center, o Brooklyn Nets e sua equipe afiliada na NBA G League, o Long Island Nets. No início da carreira, Yormark trabalhou por seis anos na NASCAR, contribuindo para transformar a organização de corridas de stock car em uma das principais entidades esportivas.

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Yormark foi incluído três vezes, o máximo permitido, no ranking "Forty Under 40" do Sports Business Journal e duas vezes na lista "40 Under 40" da Crain's New York Business.

Sobre a RedBird Capital Partners

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A RedBird Capital Partners é uma empresa de investimentos privados que desenvolve negócios com alto potencial de crescimento e oferece soluções estratégicas de capital a fundadores e empreendedores. Fundada em 2014 por Gerry Cardinale, a RedBird combina uma abordagem sofisticada de investimentos em private equity com envolvimento operacional direto no desenvolvimento de empresas, concentrando-se em seus setores de atuação: Esporte, Mídia & Entretenimento e Serviços Financeiros. Atualmente, a empresa administra mais de US$ 21 bilhões em ativos para uma base global de investidores institucionais de primeira linha e family offices.

Para mais informações: www.redbirdcap.com