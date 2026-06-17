Comunicado oficial: O Real Madrid anuncia que vai levar adiante o caso Negreira... e exige que sejam tomadas medidas contra o Barcelona

O Real Madrid reforçou sua posição no caso “Negreira”, após anunciar que apresentou uma petição oficial à União Europeia de Futebol (UEFA), solicitando a reabertura do processo disciplinar relacionado aos pagamentos que José Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol, recebeu do clube Barcelona.

O Real Madrid afirmou,em comunicado oficial, que informou aos órgãos disciplinares da UEFA sobre a existência do que descreveu como “provas importantes” que reforçam as indícios conhecidos desde o início do caso, relativos à existência de pagamentos de longa duração, não transparentes e sem justificativas verificáveis, que foram transferidos a Negreira por meio de diferentes estruturas e empresas.

O clube considerou que esses fatos representam um “risco sistemático extremamente grave” à integridade das competições esportivas, pois revelam — segundo o comunicado — a existência de um mecanismo de influência ilícita sobre o sistema arbitral, o que contraria os princípios da justiça competitiva, da imparcialidade e da integridade esportiva.

O Real Madrid solicitou à UEFA que reative o processo disciplinar já aberto no caso, afirmando que a persistência da situação atual sem uma resolução prejudica a credibilidade do futebol e de suas instituições, e exige a adoção de medidas esportivas firmes e independentes do andamento das investigações e dos processos judiciais em andamento.

O clube espanhol ressaltou que não está exigindo que a UEFA antecipe decisões judiciais ou substitua as autoridades competentes, mas sim que tome as medidas disciplinares e regulatórias que julgar adequadas para garantir a integridade e a transparência das competições europeias.

Além disso, o Real Madrid afirmou que continuará agindo judicialmente no caso na qualidade de parte civil no processo penal em andamento, ressaltando seu compromisso em defender os valores fundamentais do esporte e em garantir que tais fatos não fiquem impunes.

Leia também:

Balanço dos árabes na primeira rodada da Copa do Mundo: quatro vitórias impressionantes, derrotas previsíveis e um desastre tunisiano

Opinião do árbitro... O Egito mereceu o pênalti contra a Bélgica?

“Injustiça grave com a Samba”… Avaliação negativa da arbitragem na partida entre Marrocos e Brasil