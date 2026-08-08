Abdullah Al-Salem, atacante do Al-Qadsiah, definiu sua posição diante das notícias que o ligaram a uma transferência para o Al-Hilal durante a atual janela de transferências, garantindo sua permanência no clube e o foco na nova temporada.

Al-Salem disse em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Estou estável e vou continuar no Al-Qadsiah, e busco servir ao clube. Não sei absolutamente nada sobre essas propostas".

O atacante do Al-Qadsiah acrescentou que as ambições da equipe na nova temporada vão além da simples disputa, afirmando: "Nossa ambição nesta temporada é conquistar um título com a equipe".

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Al-Salem elogiou os preparativos que o Al-Qadsiah realizou durante o último período, dizendo: "O campo de treinamento na Espanha foi muito bem-sucedido", em referência à prontidão da equipe antes do início das competições da nova temporada.

O atacante do Al-Qadsiah também elogiou o trabalho realizado pela diretoria do clube durante as últimas temporadas, afirmando que a diretoria fez um grande esforço na construção e no desenvolvimento do projeto da equipe, e disse: "A diretoria do Al-Qadsiah trabalhou muito nas temporadas anteriores para o sucesso do projeto do clube".

Al-Salem encerrou suas declarações reforçando que o Al-Qadsiah está próximo de colher os frutos do trabalho anterior, dizendo: "Acredito que esta temporada será a temporada da colheita dos frutos", fechando assim a porta para as especulações sobre seu futuro na equipe no momento atual.