Comunicado oficial: Fifa responde ao escândalo do salário secreto de Infantino

Gianni Infantino, presidente da FIFA, se vê outra vez no centro de uma ampla polêmica, depois do recente escândalo do salário adicional.

De acordo com uma investigação publicada pelo jornal britânico "The Times" na noite de segunda-feira, o presidente da FIFA teria recebido remunerações extras da empresa FWC2026 US Inc, responsável pela organização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

Conforme documentos fiscais norte-americanos, esse valor chegou a 1,76 milhão de dólares em 2024, ou cerca de 1,5 milhão de euros, além da renda que já havia sido divulgada pela FIFA.

A revelação levanta questionamentos sobre a transparência financeira da FIFA e sobre a real remuneração de seu presidente.

A FIFA respondeu rapidamente às acusações, negando qualquer irregularidade. A entidade reafirma o cumprimento integral de todas as suas obrigações de divulgação e nega qualquer violação de seu estatuto.

Em comunicado divulgado pelo órgão administrativo nesta terça-feira, consta: "A FIFA não paga um segundo salário ao seu presidente e cumpre todas as exigências de divulgação relativas a remunerações. A remuneração anual do presidente da FIFA, assim como outros benefícios contratuais, é definida pela subcomissão independente de remunerações".

O comunicado acrescentou, segundo o jornal britânico "Telegraph": "A FIFA rejeita firmemente qualquer alegação de que tenha deixado de divulgar informações financeiras e de que tenha violado os regulamentos da FIFA. As contas da FIFA passam por auditoria independente, e todas as declarações estão em conformidade com as normas tributárias da Suíça, dos Estados Unidos e de outros países".

O conselho dirigente destacou que está "totalmente concentrado na reunião do Conselho da FIFA na quinta-feira e aguarda com expectativa as discussões com seus membros para seguir desenvolvendo o esporte, depois de realizar a Copa do Mundo de futebol mais bem-sucedida da história".



