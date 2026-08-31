Comunicado oficial: Federação Egípcia revela detalhes da conversa entre Mohamed Marouf e Wael Gomaa na partida entre Al Ahly e Zed

A Federação Egípcia de Futebol emitiu um comunicado oficial encerrando a polêmica em torno do lance controverso na última partida entre Al Ahly e Zed pelo Campeonato Egípcio.

Circularam rumores de que o árbitro Mohamed Marouf teria dito a Wael Gomaa, diretor de futebol do Al Ahly, que era necessário retirar Ali Mahmoud, pois não conseguiria protegê-lo da expulsão.

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A Federação Egípcia afirmou em seu comunicado desta data: "A comissão principal de arbitragem da Federação Egípcia de Futebol acompanhou o que foi divulgado nas últimas horas a respeito do episódio envolvendo o árbitro Mohamed Marouf e Wael Gomaa, diretor de futebol do clube Al Ahly, durante a partida entre Al Ahly e Zed, e as alegações levantadas relacionadas ao jogador Ali Mahmoud".

E prosseguiu: "A comissão de arbitragem confirma que realizou uma reunião para discutir o episódio e ouviu integralmente as gravações da sala de tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), a fim de apurar a verdade sobre o que ocorreu durante o lance".

E continuou: "Após revisar e ouvir as gravações, a comissão de arbitragem não constatou que o árbitro Mohamed Marouf tenha falado com Wael Gomaa a respeito do jogador Ali Mahmoud, mas sim que a conversa tratava da reclamação do clube Al Ahly por uma falta, contestada pelo diretor de futebol (Wael Gomaa), tendo o árbitro Mohamed Marouf respondido que não houve falta e que o lance foi revisado pelo árbitro do VAR, não havendo no diálogo qualquer menção a um pedido do árbitro para a retirada do jogador com o intuito de protegê-lo, conforme foi levantado pela imprensa".

A Federação acrescentou em seu comunicado: "A comissão de arbitragem apresenta seus sinceros agradecimentos ao Conselho Superior de Mídia por convocar o representante legal do canal para a sessão de oitiva em razão dessa infração, e a comissão elogia a decisão preventiva do conselho, que reflete seu empenho em disciplinar o cenário midiático e preservar os valores profissionais, ressaltando que a comissão estava prestes a recorrer ao conselho para tomar as medidas necessárias diante do episódio, mas a decisão veio de forma rápida, o que a comissão valoriza e elogia".

E destacou: "A comissão reafirma seu total empenho em lidar com todos os fatos e observações relacionados à arbitragem com plena transparência e objetividade, comprometendo-se a verificar os fatos antes de emitir quaisquer juízos ou divulgar informações imprecisas".

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E concluiu: "A comissão de arbitragem apela a todos os integrantes do sistema esportivo, à imprensa e às torcidas que apoiem a arbitragem egípcia e tomem cuidado para não se deixarem levar por boatos e notícias não comprovadas, dado o impacto negativo que isso tem sobre o sistema do futebol egípcio".







