A Federação Belga de Futebol confirmou, nesta segunda-feira, que não apoiará Gianni Infantino para um novo mandato como presidente da FIFA, apontando sérias preocupações relacionadas à transparência e à governança, além da decisão que dispensou Folarin Balogun de cumprir a suspensão obrigatória na Copa do Mundo.

Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), tem enfrentado uma pressão crescente depois que sua polêmica proposta de vender participações comerciais na Copa do Mundo provocou reações de indignação.

Apesar dessa oposição, o presidente da FIFA anunciou no domingo que pretende concorrer novamente nas eleições do próximo ano para um novo mandato, que o manteria no cargo até 2031.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Federação Belga de Futebol afirmou que sua recusa em apoiar Infantino decorre do fato de a FIFA não ter demonstrado "nenhuma transparência" no que diz respeito à iniciativa da FIFA para os projetos avançados e ao tratamento dado ao cartão vermelho recebido por Balogun.

Segundo o plano da Federação Internacional de Futebol (FIFA), a entidade propôs vender participações na Copa do Mundo a empresas de investimento privadas por 4,2 bilhões de dólares. O plano foi rapidamente retirado no dia 1º de agosto, poucos dias após ser revelado, em razão de duras críticas no meio esportivo.

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A Federação Belga de Futebol destacou que uma série de decisões e avaliações importantes nesse assunto ainda não foram sustentadas por justificativas suficientes, o que levanta questionamentos sobre a transparência desse processo e sua governança.

E a federação acrescentou: "Estamos em contato próximo com a União Europeia de Futebol e buscamos juntos obter respostas claras sobre o processo de tomada de decisão e os passos seguintes".

A União Europeia de Futebol (UEFA) liderou os apelos que exigem a renúncia de Infantino, declarando ter perdido a confiança em sua liderança e ameaçando anteriormente boicotar os torneios da FIFA, incluindo a Copa do Mundo.

Um número crescente de federações-membro, incluindo a Federação Inglesa de Futebol, retirou seu apoio à reeleição de Infantino.

O caso Balogun

Em relação a Balogun, a Federação Belga de Futebol afirmou que a FIFA não conseguiu apresentar uma explicação satisfatória para sua intervenção nem esclarecer como questões disciplinares semelhantes serão administradas no futuro.

A controvérsia estourou depois que o presidente americano Donald Trump ligou para o presidente da FIFA, Infantino, o que levou a entidade a adiar a suspensão obrigatória de Balogun por uma partida, decorrente de sua entrada que lhe rendeu o cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina.

Essa decisão permitiu que o atacante participasse do confronto contra a Bélgica em uma partida decisiva para a classificação às quartas de final da Copa do Mundo.

E Pascale Van Damme, presidente da Federação Belga, afirmou: "Dois meses após os acontecimentos, notamos que nossas perguntas continuam, até agora, sem resposta".

E prosseguiu: "Dada a importância da transparência e da clareza para todas as partes envolvidas, solicitamos os esclarecimentos necessários e, ao mesmo tempo, desejamos explorar formas de aprimorar os procedimentos atuais, para que casos semelhantes possam ser tratados de maneira clara, consistente e eficaz no futuro".

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A Federação Belga pediu à FIFA que inclua oficialmente o caso Balogun na pauta da próxima reunião do Conselho da FIFA, no dia 15 de outubro.