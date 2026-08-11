Comunicado oficial: beIN SPORTS define sua posição sobre os jogos de Mohamed Salah

Em uma jogada que virou de cabeça para baixo todas as previsões no mercado de transferências, o Trabzonspor fechou uma contratação de peso ao acertar com o astro internacional egípcio Mohamed Salah, vindo do Liverpool, em um contrato que se estende até 2028, após uma disputa relâmpago em que todas as indicações apontavam a favor de seu rival Besiktas.

A contratação, anunciada oficialmente pelo clube turco, veio para pôr fim a uma trajetória lendária de Salah nos gramados ingleses e abrir um capítulo novo e empolgante em sua carreira, sob o comando do técnico Fatih Tekke.

O Trabzonspor se prepara para uma estreia forte na nova temporada 2026/2027, quando abre sua caminhada com um confronto contra o Kasimpasa no próximo sábado, dia 15 de agosto.

O Trabzonspor, comandado pelo técnico Fatih Tekke, disputa a sua primeira partida no Campeonato Turco dentro das competições da nova temporada 2026/2027.

O Trabzonspor abre sua caminhada na temporada do Campeonato Turco com um confronto contra o Kasimpasa, no próximo sábado, dia 15 de agosto deste mês.

A rede de canais beIN Sports anunciou que transmitirá as principais partidas do astro internacional egípcio Mohamed Salah, ao lado de sua equipe, o Trabzonspor, no Campeonato Turco, além de suas diversas plataformas digitais.

A rede catariana publicou, por meio de sua conta na rede social X: "A beIN pretende transmitir as principais partidas de Mohamed Salah ao lado do Trabzonspor no Campeonato Turco de Futebol ao vivo e com exclusividade por meio de sua rede de canais, além de sua plataforma digital líder TOD by beIN, a partir do dia 15 deste mês".