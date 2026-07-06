Comunicado oficial... A Alemanha entra na crise do “escândalo Balugon” com um pedido urgente sobre Trump

A Federação Alemã de Futebol se viu no centro de uma crise em torno da decisão da FIFA sobre o atacante americano Folarin Balagun, a quem foi permitido participar da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica, após a suspensão de sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

Nas últimas horas, aumentou a pressão sobre Gianni Infantino, presidente da FIFA, que vem enfrentando críticas severas desde a controversa decisão da entidade internacional. Agora, muitos exigem explicações.

É o caso da Federação Alemã de Futebol, que acredita que Infantino deve esclarecer se recebeu uma ligação de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos — país anfitrião da Copa do Mundo —, para permitir que Balogun jogasse.

Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol, exige uma explicação, afirmando: “A credibilidade da FIFA está em jogo”.

Ele continuou em um comunicado oficial, nesta segunda-feira: “A FIFA deve responder rapidamente às notícias de que a decisão de suspender o cartão vermelho recebido pelo jogador americano Fularin Balogun foi precedida por uma ligação telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino”.

E concluiu: “É preciso dissipar a impressão de que há influência política efetiva no esporte de forma rápida e categórica... A imparcialidade da competição e a credibilidade da FIFA estão em jogo”.