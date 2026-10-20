O Sevilla intensificou seu protesto em relação ao que ocorreu no confronto diante do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, após apresentar uma queixa oficial à La Liga, com base no que classificou como "tratamento desigual" na transmissão dos lances de arbitragem polêmicos, com exigências claras de obter as gravações originais completas e preservá-las na eventualidade de medidas judiciais.

A equipe andaluza foi derrotada pelo Real Madrid pelo placar de 4 a 1, na partida disputada anteontem, domingo, mas entende que uma série de decisões de arbitragem, além da forma como os lances foram exibidos na transmissão televisiva, influenciaram o andamento do confronto e privaram a partida de um tratamento justo dos lances contestados.

A medida oficial veio depois que o presidente do clube, José María del Nido Carrasco, foi a Madri para discutir os lances polêmicos com os órgãos competentes de arbitragem.

O Sevilla emitiu um comunicado no qual reafirmou seu descontentamento com os critérios da direção televisiva, além de contestar as declarações de Sergio Carranza Lizcano, responsável pela direção e edição no sistema de produção televisiva da La Liga.

Quatro lances inflamam a revolta do Sevilla

O clube andaluz identificou quatro lances que, em sua avaliação, não receberam a cobertura televisiva adequada, em comparação aos lances que favoreceram o Real Madrid.

O primeiro lance diz respeito ao contato de Cucurella com Pique, que o Sevilla acredita que merecia a marcação de um pênalti, enquanto o clube contestou, no segundo lance, uma cotovelada de Arda Güler contra o mesmo jogador, considerando que ela exigia que se analisasse a possibilidade de exibição do cartão vermelho, especialmente porque a repetição televisiva, segundo seu relato, não exibiu o lance com clareza suficiente nem com o uso de ferramentas de ampliação.

O Sevilla também protestou contra a ausência de análise da possível infração de Konaté sobre Rubi Yori antes de o Real Madrid marcar seu segundo gol, ao passo que destacou que o pênalti marcado a favor da equipe merengue após o contato de Kylian Mbappé contou com múltiplas repetições e de diferentes ângulos.

O clube entende que essa disparidade no tratamento dos lances levanta questionamentos sobre os critérios adotados na direção das partidas e sobre o grau de coerência deles com o princípio de igualdade entre os clubes.

Exigências de obter as gravações e preservá-las judicialmente

O Sevilla não se limitou a registrar seu protesto, mas apresentou um conjunto de exigências oficiais à La Liga, em um passo que abre a porta para uma escalada ainda maior caso não obtenha respostas convincentes.

O clube exigiu a apresentação de uma explicação detalhada do plano de produção televisiva da partida, incluindo a distribuição das câmeras, os ângulos que não foram cobertos e os responsáveis por tomar as decisões de direção, além da entrega de todas as gravações originais e completas dos quatro lances em disputa.

Também pediu a preservação de todas as gravações e do material técnico relacionado, incluindo as gravações independentes das câmeras, na eventualidade de quaisquer possíveis medidas judiciais, além da divulgação dos guias orientadores e dos protocolos que regem a direção das partidas e a elaboração dos resumos oficiais.

O Sevilla exigiu ainda a abertura de uma investigação abrangente sobre o ocorrido, a identificação das responsabilidades e a adoção de medidas corretivas que garantam, segundo suas palavras, o tratamento de todos os clubes da competição de forma imparcial e igualitária.

Acusação de supressão de lances no resumo oficial

Entre os principais pontos de protesto do Sevilla está sua acusação de que o resumo oficial da partida omitiu deliberadamente três lances: o contato de Cucurella com Pique, a cotovelada de Arda Güler e a possível infração que antecedeu o segundo gol do Real Madrid.

O clube apontou que as imagens desses lances apareceram posteriormente em outros meios de transmissão, entre eles a "Movistar Plus+" e a "DAZN", o que aumentou suas suspeitas quanto aos critérios utilizados na seleção dos lances exibidos no resumo oficial.

O Sevilla reafirmou que o papel da direção televisiva não se limita a transmitir os acontecimentos da partida, mas representa um elemento influente em mostrar os lances polêmicos e fornecer as imagens que possam ajudar na avaliação das decisões de arbitragem, incluindo as revisões da tecnologia de vídeo.

Divergência com a comissão de arbitragem após a reunião de Madri

Paralelamente à sua queixa à La Liga, o Sevilla declarou sua discordância em relação aos critérios apresentados pela comissão técnica de arbitragem durante uma reunião dedicada a discutir os lances polêmicos no confronto diante do Real Madrid.

O clube esclareceu que a discussão ocorreu com respeito mútuo, mas revelou diferenças claras de pontos de vista a respeito dos lances contestados, o que significa que a reunião não encerrou a divergência entre as duas partes.

O técnico do Sevilla, Luis García Plaza, havia manifestado sua revolta após a partida, considerando que sua equipe foi privada de disputar parte do confronto com superioridade numérica, em referência à polêmica em torno do lance de Arda Güler.