Em um momento delicado, e com o aumento das notícias sobre a possibilidade de saída de Hossam Hassan do comando técnico da seleção do Egito, a Federação Egípcia de Futebol divulgou um comunicado oficial no qual pediu calma e união, exigindo que os meios de comunicação e os torcedores se afastem de qualquer escalada e exaltação que possa afetar a preparação do Egito para os próximos compromissos.

Vários relatos da imprensa haviam revelado que a Federação Egípcia de Futebol estudava a demissão de Hossam Hassan do cargo, apesar de seu sucesso em conduzir a seleção à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o que abriu espaço para questionamentos sobre o futuro da comissão técnica do Egito.

A Federação Egípcia de Futebol afirmou, em seu comunicado divulgado neste sábado: "A Federação Egípcia de Futebol reitera que o interesse da seleção principal e sua estabilidade estão no topo de suas prioridades, por ser ela a representante do futebol egípcio e das aspirações de sua torcida".

E acrescentou: "À luz dos acontecimentos levantados recentemente, a atual fase exige uma grande dose de responsabilidade, calma e união, longe de qualquer escalada ou exaltação que possa afetar a concentração da seleção e sua preparação para os próximos compromissos".

A federação encerrou seu comunicado reforçando a necessidade de apoiar a seleção, dizendo: "A federação conclama todos os meios de comunicação e a torcida egípcia a apoiar a seleção nacional e a se unir em torno dela, de modo a concretizar os anseios da torcida do futebol egípcio".

Esperava-se que o comunicado da federação trouxesse uma mensagem decisiva que pusesse fim à polêmica em torno do futuro de Hossam Hassan, diante das especulações da imprensa sobre a possibilidade de sua demissão, mas o comunicado veio sem o nome do diretor técnico, sem qualquer referência explícita à renovação da confiança nele ou à manutenção de sua permanência.

E embora o conteúdo do comunicado indique a continuidade de Hossam Hassan no comando da seleção durante o próximo período de treinamentos, em preparação para os dois confrontos contra o Malawi, ele não incluiu nada que confirmasse a permanência dele até o fim de seu contrato, que se estende até o ano de 2030, o que deixa pontos de interrogação sobre o futuro do treinador e abre espaço para mais especulações sobre a posição da diretoria em relação a ele.

O comunicado da federação chega em um momento em que a seleção do Egito se prepara para disputar dois confrontos contra o Malawi, dentro das rodadas terceira e quarta das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, com o período de treinamentos do Egito começando no próximo dia 9 de novembro, no centro das seleções nacionais.

O jogo de ida está marcado para ser recebido pelo Estádio Internacional do Cairo no dia 13 de novembro, e a partida entre as duas seleções se renovará no dia 17 do mesmo mês, no Estádio Internacional Bingu, no Malawi, dentro das disputas da quarta rodada.

A seleção egípcia está no Grupo 2 das eliminatórias, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malawi. O Egito lidera a tabela de classificação com 4 pontos, superando por saldo de gols Angola, que ocupa o segundo lugar, enquanto o Malawi ocupa o terceiro lugar com 3 pontos, e o Sudão do Sul fecha a tabela sem pontos.

A seleção do Egito havia iniciado sua trajetória nas eliminatórias com o empate sem gols diante de Angola em casa, antes de recuperar o ritmo das vitórias com um grande triunfo sobre o Sudão do Sul fora de seus domínios, por cinco a zero.