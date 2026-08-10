O círculo de divergências dentro da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e com seu presidente, Gianni Infantino, se amplia, depois que vários dos principais líderes das confederações continentais dirigiram uma acusação em tom severo à cúpula da entidade máxima do futebol mundial, considerando que a confiança foi violada «por meio de fraude», em uma nova escalada que pode abrir caminho para um embate mais amplo sobre a forma de gestão do futebol mundial.

A Fifa e Infantino enfrentaram acusações diretas de quebra de confiança, em uma carta aberta divulgada pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e pela Confederação Asiática de Futebol, em um passo que reflete a magnitude da tensão crescente nos bastidores da entidade internacional.

Carta incendiária contra a cúpula da Fifa

A carta, assinada pelos presidentes dessas confederações e por seus secretários-gerais, apontou que a recente controvérsia ligada à proposta do «projeto Fifa Forward» (FFE) não diz respeito a uma mera divergência administrativa ou comercial, mas sim toca o cerne dos princípios que deveriam reger o futebol mundial.

Os signatários afirmaram que a questão está relacionada, essencialmente, à «integridade do jogo e à integridade das pessoas eleitas para conduzi-lo», em uma referência clara à necessidade de preservar a confiança entre a Fifa, as confederações continentais e as partes que representam os diferentes componentes do jogo.

A carta surgiu na esteira de amplas divergências em torno de um projeto comercial proposto pela Fifa, antes que as objeções a ele se intensificassem por parte de várias confederações continentais, encabeçadas pela Uefa, segundo informou a "BBC Sport".

Um projeto comercial que acendeu a crise

O projeto «Fifa Forward» (FFE) levaria à criação de uma nova empresa que assumiria a gestão dos direitos comerciais e dos direitos de venda de ingressos de todos os torneios da Fifa, incluindo as edições da Copa do Mundo.

A proposta previa ainda a venda de uma participação de 21% da nova empresa a uma companhia de investimento privado, algo que provocou amplos temores e críticas dentro de várias confederações continentais, em meio a questionamentos sobre a natureza do projeto e seus efeitos na gestão dos direitos comerciais dos grandes torneios ligados à Fifa.

Com a ampliação do círculo de objeções, o projeto se viu diante de forte resistência por parte de várias confederações, antes de ser abortado, no fim das contas.

Uefa acenou com boicote

A União das Federações Europeias de Futebol esteve à frente dos que se opuseram ao projeto, depois que a escalada chegou ao ponto de acenar com o boicote a todos os torneios da Fifa, em uma postura que reflete a profundidade da divergência entre as duas partes.

Com o fracasso do projeto em seguir adiante, a crise não terminou, mas passou a um nível mais sensível, depois que as acusações passaram a estar diretamente ligadas à confiança na forma de gestão da Fifa e à relação entre sua cúpula e as confederações continentais.

Em uma carta de tom severo, os presidentes das confederações continentais e seus secretários-gerais disseram: «Quando a confiança é violada por meio de fraude, e quando o indivíduo se coloca acima do conjunto que lhe concedeu a autoridade, isso significa o abandono do dever».

Essa frase carrega fortes conotações políticas e administrativas, pois parece uma crítica direta à forma de exercício do poder dentro da entidade internacional, e uma afirmação de que o cargo de liderança não dá a quem o ocupa o direito de passar por cima das instâncias que lhe concederam a confiança.

Fifa responde e fala em «esforço coordenado»

A escalada continental vem depois de um comunicado divulgado pela Fifa no sábado à noite, no qual criticou duramente o que descreveu como um «esforço coordenado e contínuo» que visa «minar» a organização e seu presidente, Gianni Infantino.

A entidade internacional defendeu sua posição diante das críticas crescentes, em um momento em que a divergência parece ir além de uma simples diferença em torno de um projeto comercial, depois de ter passado a estar ligada à natureza da relação entre a cúpula da Fifa e as confederações continentais.

A troca de acusações revela uma crise de confiança crescente entre os dois lados, sobretudo com a passagem da divergência do debate sobre os detalhes do projeto «Fifa Forward» para a discussão sobre integridade, transparência e a forma de exercício do poder.

Reivindicações por uma revisão independente

Diante da continuidade da controvérsia, as três confederações continentais pediram a realização de uma revisão por parte de um «terceiro totalmente independente», em uma tentativa de chegar a uma avaliação imparcial dos desdobramentos que acompanharam o projeto «Fifa Forward» e da forma como ele foi conduzido.

Esse pedido surge depois de a Fifa ter se comprometido a apresentar um relatório sobre a questão ao Conselho da Fifa ao longo do próximo mês de outubro.

Espera-se que o relatório aguardado seja um marco importante na crise, sobretudo porque as reivindicações por uma revisão independente refletem o desejo das confederações continentais de garantir que a investigação ou a avaliação não fique restrita a mecanismos internos ligados à própria entidade.

Uma crise maior do que um projeto comercial

Assim, parece que a crise do «Fifa Forward» ultrapassou os limites do projeto comercial que havia sido proposto, para se tornar um verdadeiro teste para a relação entre a Fifa e as confederações continentais, bem como para a forma de gestão do futebol mundial na próxima etapa.

No momento em que a Fifa considera que há um «esforço coordenado» que tem como alvo a organização e seu presidente, as confederações continentais respondem com uma carta que fala abertamente em «quebra de confiança por meio de fraude» e em colocar o indivíduo acima do grupo que lhe concedeu a autoridade.

Entre as duas posturas, as atenções se voltam para o que a revisão esperada irá revelar, e para saber se ela conseguirá acalmar a divergência, ou se o projeto «Fifa Forward» será a faísca que acenderá um embate mais amplo entre Infantino e algumas das mais poderosas confederações continentais do futebol mundial.