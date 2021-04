Compra de vacinas particulares contra Covid -19 vira pauta em clubes como Athletico e Flamengo

A movimentação causa polêmica, em um momento no qual o Brasil ainda não chegou a vacinar 15% de sua população

O Athletico-PR emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira (08), no qual manifesta a sua intenção de comprar vacinas contra Covid-19 para disponibilizá-las a seus jogadores, funcionários e sócios. Segundo noticiado por O Globo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também sinalizou que o clube carioca deverá seguir pelo mesmo caminho.

Em um primeiro momento, o único entrave momentâneo para tal é a aprovação do projeto de lei que prevê a liberação para a iniciativa privada poder comprar a vacina. Faltam a análise e aprovação do Senado Federal e a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

CEO do Athletico e homem forte dentro do clube, Mário Celso Petraglia vem, segundo O Globo, tentando mobilizar outros dirigentes de futebol a fazerem o mesmo no grupo de WhatsApp que os reúne. No entanto, não há unanimidade entre os clubes da Série A. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria interesse em apoiar a causa.

A nota oficial do Athletico diz o seguinte:

Athletico pretende participar de movimento da iniciativa privada para compra de vacinas contra a Covid-19.

"Nesta semana a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 948/21, que prevê a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. O projeto seguirá para análise do Senado Federal e, após aprovação, será necessária a sanção do Presidente da República para entrar em vigor.

O Athletico Paranaense pretende entrar no grupo de empresas que está liderando este movimento para compras das vacinas com intuito de auxiliar a vacinação em massa da população brasileira.

Em conjunto com os demais setores empresariais, o Athletico buscará a compra e disponibilização das vacinas contra a Covid-19 para todos os seus funcionários, atletas, comissões técnicas e também para todos os Sócios Furacão que estão colaborando com o pagamento de suas mensalidades na pandemia, mesmo sem poder ir ao estádio.

O Athletico convida a todas as instituições ligadas ao futebol para que também façam parte deste movimento para ajudar o nosso País a vencer a pandemia da Covid-19".

Compra de vacina é motivo de polêmica

A grande polêmica envolvendo o projeto de lei está na falta de equilíbrio que isso pode gerar no trabalho de imunização dos brasileiros. Apesar das críticas, o autor do projeto, Hildo Rocha (MDB do Maranhão) garantiu, em entrevista ao site do G1, que o seu projeto permita, na prática, um “furar de fila” na vacinação.

“A cada um que uma empresa vacinar, retiram-se dois da fila do SUS, retiram-se dois da fila do Plano Nacional de Imunização. É isso o que as pessoas têm que compreender”, disse.

Ex-ministro da Saúde, o deputado Alexandre Padilha (PT de São Paulo), entretanto, resume em sua crítica as consequências que podem acontecer caso a iniciativa privada seja liberada para comprar as vacinas.

“Pode criar a situação absurda de atrasar ainda mais o Programa Nacional de Vacinação do nosso país, porque o governo federal, os governos estaduais e municipais vão perder oportunidade de comprar essas vacinas. Ao mesmo tempo, vai fazer com que pessoas furem a fila da vacinação”, avaliou também ao G1.