Comportamentos que eu nunca tinha visto antes... Estrela da França critica duramente seus companheiros

O meio-campista francês Adrien Rabiot não hesitou em criticar seus companheiros da seleção após a goleada sofrida pelos Bleus contra a Inglaterra.

A França perdeu para a Inglaterra por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, nas primeiras horas da manhã deste domingo.

O meio-campista, que estava entre os titulares na partida contra os ingleses, criticou sem rodeios a atitude dos companheiros, especialmente no primeiro tempo, quando a França perdia por 0 a 4 para a equipe de Tuchel, e afirmou: “Tivemos um início vergonhoso naquele primeiro tempo. Vi comportamentos de alguns jogadores que nunca tinha visto antes”.

E continuou, segundo o jornal *Marca*: “Isso é decepcionante, pois era a última partida para deixarmos uma boa impressão neste torneio”.

E acrescentou: “Houve uma grande decepção após a derrota para a Espanha, mas tínhamos que levar a tarefa até o fim e não podíamos desistir dessa maneira”.

Rabiot revelou o que aconteceu entre os jogadores da França no intervalo, após estarem perdendo por quatro gols, na tentativa de mudar a situação: “Conversamos no intervalo e concordamos que precisávamos mostrar orgulho; as coisas melhoraram muito no segundo tempo, porque a atitude que demonstramos no primeiro tempo foi inaceitável”.

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