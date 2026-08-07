"Completamente invisível" até no Bayern de Munique? Lenda francesa não vê nenhuma chance de Harry Kane ganhar a Bola de Ouro

Em entrevista à Sport1, o ex-internacional francês Emmanuel Petit se posicionou contra a conquista da prestigiada Bola de Ouro por Harry Kane. "Depois desta Copa do Mundo, as chances de Harry Kane para a Bola de Ouro diminuíram", explicou o ex-jogador de 55 anos. "Se você se basear puramente na Bundesliga, ele certamente seria um candidato. Mas na Champions League e com a seleção, sempre que a situação ficou realmente apertada, ele na maior parte das vezes desapareceu."

Petit tinha vários exemplos prontos para sustentar sua afirmação. "Harry simplesmente sumiu no jogo de volta da semifinal contra o PSG", analisou. "Havia mais a ser feito ali. Depois de uma temporada tão extraordinária, é realmente uma pena. Foi a mesma história na Copa do Mundo: ele começou muito forte, mas a partir das quartas de final, deu a impressão de que lhe faltavam tanto a energia necessária quanto um pouco de sorte." O ex-internacional francês tinha os exemplos prontos: "Harry sumiu completamente contra o PSG no jogo de volta da semifinal", disse Petit.

É suficiente para a Bola de Ouro? O impressionante retrospecto goleador de Kane

Na Bundesliga, Kane terminou como artilheiro pela terceira temporada consecutiva, marcando 36 vezes. O jogador de 33 anos também balançou as redes dez vezes na DFB-Pokal, ajudando o Bayern a garantir o título nas duas competições domésticas.

Ele também comprovou seu faro de gol na Champions League, somando 14 gols em 13 partidas. Na semifinal contra o Paris Saint-Germain, marcou para dar temporariamente à sua equipe a vantagem de 1 a 0 durante a espetacular derrota por 5 a 4 no jogo de ida. No jogo de volta, porém, ele só conseguiu marcar nos acréscimos, e seu empate em 1 a 1 não foi suficiente para evitar a eliminação do Bayern.

Getty Images

Uma Copa do Mundo amarga para Kane, mas também para seus rivais

A trajetória de Kane na Copa do Mundo também terminou de forma agonizante, a um passo da final. De forma dramática, a Inglaterra desperdiçou uma vantagem no fim contra a Argentina na semifinal, o que significa que sua angustiante espera por um primeiro título mundial desde 1966 continua. Embora Kane tenha marcado seis gols no torneio, ele não conseguiu aumentar sua contagem depois das oitavas de final contra o México.

Apesar desses contratempos, houve muitas vozes defendendo que Kane se torne o primeiro vencedor da Bola de Ouro do Bayern de Munique em 45 anos. O próprio Petit segue sem ter certeza de quem deveria ficar com o troféu: "Acho que haverá alguns nomes à frente dele, embora a disputa deva seguir apertada até o fim, especialmente porque favoritos como Ousmane Dembele, Kylian Mbappe e Michael Olise também decepcionaram no fim da Copa do Mundo."