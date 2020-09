Competitividade e 'falso 9': como o Dortmund levou a melhor por Reinier

Emprestado pelo Real Madrid, ex-flamenguista vive expectativa de ser aproveitado agora como referência ofensiva

Reinier já estava em negociação avançada com o quando o resolveu entrar em cena. Com presença garantida na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, o clube amarelo e preto não tardou a levar a melhor na disputa. Graças a Lucien Favre.

Também na mira do Real , o jovem brasileiro, segundo a Goal apurou, ouviu inicialmente por telefone do treinador suíço que, além de fazer parte de uma equipe mais competitiva a nível internacional, poderia ser aproveitado numa nova posição no ataque: falso nove.

Revelado no , onde fez 15 jogos oficiais e marcou apenas seis gols como profissional, Reinier quase sempre foi um meia-atacante, tendo ainda a facilidade de jogar mais aberto pelas pontas. Agora, no Dortmund, vive a expectativa de desempenhar um papel de referência ofensiva.

"O Reinier é um 9 e meio que pode jogar de falso nove ou pelos lados. Não sei se ele pode jogar como número 8 em um sistema de 4-1-4-1”, explicou Favre, na semana passada, em coletiva de imprensa.

“É muito jovem, e o nosso ataque já é como uma escola. Porém, do que eu vi dele, posso dizer que é muito bom no ataque e nas finalizações. Aos 18 anos, tem muito o que melhorar. Precisamos ser pacientes com jogadores jovens”, completou.

Convencido e animado com um projeto que pode vir a ser a longo prazo, o ex-flamenguista recebeu o aval do e prontamente fechou um empréstimo válido por uma temporada, com a chance de renovação automática por mais uma - acordo sem opção de compra.

Reinier, que completa 20 anos em janeiro de 2021, tem contrato com os merengues até junho de 2026. Foi contratado em janeiro deste ano por 30 milhões de euros. Sem espaço com Zinedine Zidane, acabou por ser colocado no Real Madrid Castilla, onde participou somente de três partidas e balançou a rede em duas ocasiões.