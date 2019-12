Comparamos o Flamengo aos campeões europeus na temporada; veja o resultado

O Rubro-Negro fez mais gols do que a Juventus de CR7, mas sofreu o maior número de gols

O foi soberano em sua sétima conquista de Campeonato Brasileiro. Em 2019, o tornou-se o time com mais vitórias (28) em uma única campanha, o que mais somou pontos (90) e ainda enfileirou outros recordes na era dos pontos corridos com 20 equipes.

Tamanha foi a superioridade do time de Jorge Jesus, que muitos chegaram a comparar o Rubro-Negro atual com times europeus.

E ainda que seja difícil estabelecer uma forma justa de se fazer tal avaliação, por causa das inúmeras variáveis e características do jogo disputado em cada país, resolvemos comparar o Flamengo campeão brasileiro aos times que conquistaram as últimas edições (2018-19) dos cinco principais certames nacionais da Europa.

Na frieza dos números, a façanha deste Flamengo 2019 no campeonato nacional é comparável aos últimos títulos de ( , único torneio com menos de 20 participantes), ( ), ( ), ( ) e do ( ). Confira abaixo!

Vitórias, derrotas e pontos

O Flamengo somou mais vitórias em comparação ao Barcelona, teve o mesmo número de derrotas de Juventus, Bayern e Manchester City. O 2018-19 foi quem mais somou revezes em sua campanha.

TIME VITÓRIAS DERROTAS PONTOS Flamengo 28 4 90 Juventus 28 4 90 Bayern 24 4 78 Barcelona 26 3 87 PSG 29 5 91 Man.City 32 4 98

Em relação a pontos, o Rubro-Negro somou os mesmos 90 da Juventus e mais do que os 87 do Barcelona (o Bayern não entra nesta conta pelo número menor de jogos). PSG (91) e Manchester City (98) tiveram números melhores.

Posse de bola

O Clube da Gávea terminou o Brasileirão com pode de bola média de 58.9%, superior apenas em relação à Juventus (56.2%). Em relação a contra-ataques, emplacou os mesmos 26 que o Manchester City e só perdeu neste quesito para o PSG (45).

Ataque: gols marcados e desempenho ofensivo

Na hora de balançar as redes, a equipe de Jorge Jesus foi superior apenas em relação à Juventus (87 a 70), que vale lembrar: teve Cristiano Ronaldo em campo.

TIMES POSSE DE BOLA GOLS CHANCES FIN. A GOL Flamengo 58,89 86 456 221 Juventus 56,22 70 476 201 Bayern 66,15 88 473 257 Barcelona 64,79 90 410 253 PSG 64,06 105 423 230 Man.City 68,13 95 517 260

O Flamengo também criou mais oportunidades (456) do que PSG (423) e Barcelona (410). Em finalizações a gol, o Rubro-Negro superou a Juventus (221 a 201).

Defesa: gols sofridos e vulnerabilidade

A equipe carioca sofreu mais finalizações (399) em relação a PSG, Bayern (258) e City (238). Entretanto, teve desempenho melhor na comparação com Barcelona (412) e Juventus (444). Contudo, sofreu mais gols (37) do que os demais cinco europeus.

Cada país tem sua realidade, o seu jogo, idiossincrasias em campo e poderio em relação aos adversários. Mas a força demonstrada pela equipe de Jorge Jesus em 2019 foi equiparável, ainda que dentro do , ao que as maiores potências europeias tiveram em suas casas.