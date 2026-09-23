O jornalista Juanma Castaño, apresentador de programas na rede "Cadena COPE", pediu desculpas após a polêmica gerada por sua comparação entre o canal do Real Madrid e o jornal basco "Gara", em um artigo de opinião publicado na última terça-feira no jornal ABC.

O clube merengue respondeu com a divulgação de um comunicado no qual afirmou que o referido artigo "representa uma prática extremamente grave que ultrapassa todos os limites".

Castaño disse durante seu programa El Partidazo de COPE: "A comparação, e a metáfora, foi exagerada. A comparação era desnecessária, e peço desculpas por comparar a televisão do Real Madrid ao jornal Gara. Eu não deveria ter feito isso neste artigo".

E prosseguiu: "Ainda assim, minha opinião sobre o canal do Real Madrid é exatamente a mesma que expressei no restante do artigo, opinião que eu tinha ontem e que continuará de pé até que mudem a maneira de lidar com ele".

E acrescentou, de acordo com o que foi publicado pelo Mundo Deportivo: "Retiro a comparação, mas o canal do Real Madrid mente, manipula, ataca e incomoda. Que isso fique claro. Retiro a comparação, pois foi infeliz e errada da minha parte. Essa é a minha opinião, sem qualquer comparação, e repito minhas desculpas por ela".

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Em seu artigo, intitulado "O Real Madrid em estado de guerra", Juanma Castaño criticou o que descreveu como um estado de conflito permanente em torno do Real Madrid, considerando que reduzir os problemas da equipe à arbitragem ignora outras crises dentro do clube, embora tenha reconhecido que algumas decisões arbitrais polêmicas no dérbi de Madri mereciam ser debatidas.

Castaño dirigiu duras críticas ao canal do Real Madrid, considerando que sua abordagem faz parte de um discurso que consagra a sensação permanente do clube de ser alvo, antes de usar sua comparação polêmica.

Vale lembrar que o jornal "Gara" está historicamente ligado ao grupo separatista ETA, que ao longo de décadas se envolveu em atos de violência e ataques armados dentro da Espanha. O jornal havia publicado, em diversas ocasiões, comunicados e entrevistas com líderes do grupo, o que levou o Real Madrid a descrever a comparação de Castaño como uma "prática extremamente grave".